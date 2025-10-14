Verordnung über Touristenunterkünfte in Ronda zeigt erste Ergebnisse: Mehr als dreißig Anträge abgelehnt

Julio J. Portabales Ronda Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Die Regulierung von Touristenunterkünften ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die Gemeinden in der Provinz Málaga. In Ronda, einem der meistbesuchten Reiseziele im Landesinneren Andalusiens, hat das Rathaus die Kontrolle dieser Art von Unterkünften verschärft, um ein Gleichgewicht zwischen touristischer Aktivität und nachbarschaftlichem Zusammenleben zu gewährleisten. In den letzten Monaten sind bei der Stadtverwaltung 72 neue Anträge auf Registrierung eingegangen, von denen mehr als dreißig wegen Nichteinhaltung der geltenden Vorschriften abgelehnt wurden, was die Entschlossenheit der Stadtverwaltung bei der Anwendung der im Oktober 2024 verabschiedeten Verordnung zeigt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden von diesen 72 neuen Wohnungen 19 abgelehnt, weil sie nicht den Vorschriften entsprachen, und weitere 12, weil die obligatorische Lizenz für die Aktivität fehlte. Diese Kontrollen sind das Ergebnis der vor einigen Monaten zwischen dem Rathaus und der Junta unterzeichneten Vereinbarung, die es ermöglicht, Anträge, die nicht den technischen Anforderungen der Bauverordnung entsprechen, an die Junta weiterzuleiten. Seit dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung nimmt das Rathaus diejenigen Unterkünfte aus dem touristischen Angebot, die nicht den technischen Vorschriften entsprechen.

Andererseits legen die örtlichen Vorschriften klare Bedingungen für Wohnungen zur touristischen Nutzung fest, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. In diesen Fällen dürfen sie nicht mehr als 20 % der Fläche des Wohnblocks ausmachen und müssen über einen zugehörigen Parkplatz verfügen. Außerdem müssen Erdgeschosswohnungen, die in Unterkünfte umgewandelt werden, einen Zugang vom Gemeinschaftseingang aus haben und eine Mindestfläche von 45 Quadratmetern aufweisen. Mit diesen Maßnahmen soll verhindert werden, dass Einheimische durch die unkontrollierte Vermehrung von Touristenwohnungen aus ihren Wohnungen verdrängt werden. In Ronda gibt es derzeit 836 Wohnungen dieser Art, und die Stadtverwaltung möchte dafür sorgen, dass diese mit dem täglichen Leben in den Stadtvierteln vereinbar sind.

Positive Bewertung

Der Stadtrat für Tourismus und Sprecher der Stadtverwaltung, Ángel Martínez, hat die Ergebnisse der neuen Vorschriften positiv bewertet, die «bereits Früchte tragen, indem sie die Wohnungen, die nicht der Verordnung entsprechen, aus dem touristischen Angebot entfernen». Martínez betonte die Notwendigkeit dieser Wohnungen für die Entwicklung des Tourismus in der Stadt und erinnerte daran, dass die Übernachtungen im letzten Jahr um 20 % gestiegen sind. «Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen dem täglichen Leben der Einwohner von Ronda und den Touristenunterkünften schaffen. Mit dieser Verordnung wird dem übermäßigen Wachstum dieser Art von Unterkünften, insbesondere in bestimmten Gebieten, Einhalt geboten», sagte er.

«Wir müssen ein Gleichgewicht zwischen dem täglichen Leben der Einwohner von Ronda und Touristenunterkünften schaffen.»

Die Verabschiedung der Verordnung im Oktober 2024 markierte einen Wendepunkt in der Tourismuspolitik der Gemeinde. Der von der PP-Regierungsmannschaft geförderte und bei Enthaltung der PSOE und der Partei Con Ronda verabschiedete Text reagierte auf eine Realität: Die Zahl der Betten in Touristenunterkünften (3.255) überstieg bereits die der Hotels (2.203). Die sozialistische Sprecherin Fátima Fernández begründete ihre Stimmenthaltung damit, dass die Verordnung «eine negative Vision» habe und kündigte an, Einspruch zu erheben. Fran Sancho von Con Ronda erklärte ebenfalls, dass seine Fraktion Änderungen vorschlagen werde, obwohl sich beide Parteien einig waren, dass der Sektor reguliert werden müsse.

Die Bürgermeisterin, María de la Paz Fernández, verteidigte die Tatsache, dass die Verordnung darauf abzielt, sicherzustellen, dass «nicht irgendetwas eine Touristenunterkunft ist» und dass «Mindestbedingungen für die Bewohnbarkeit» festgelegt werden. Der Text sieht unter anderem vor, dass diese Unterkünfte mindestens 45 Quadratmeter groß sein müssen und bei mehr als 60 Quadratmetern über zwei Bäder verfügen müssen. Außerdem dürfen sie in Wohngebäuden nicht mehr als 20 % der Gesamtfläche ausmachen und müssen sich im Erdgeschoss oder im ersten Stock befinden. Die Verordnung gilt nicht für Wohnungen, die bereits vor ihrem Inkrafttreten genehmigt wurden.

Tourismusstadtrat Martínez betonte, dass das Hauptziel darin bestehe, die «Entpersönlichung der Stadtviertel» zu vermeiden, die durch die übermäßige Konzentration von Touristenwohnungen verursacht werde. «Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftsmotor von Ronda, aber um ihn zu konsolidieren, ist eine Planung erforderlich», so der Stadtrat. In diesem Sinne setzt sich das Rathaus für eine Verwaltung ein, die die Rentabilität des Tourismus mit dem Wohlergehen der Einwohner in Einklang bringt und gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum des Sektors garantiert.