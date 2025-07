Wanderer nach Sturz in Wasserfall im Nationalpark Málaga von Hubschrauber gerettet

Irene Quirante Ronda Mittwoch, 9. April 2025 Compartir

Ein 52-jähriger Mann wurde mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht, nachdem er im Nationalpark Sierra de las Nieves in der Serranía de Ronda einen Wasserfall hinuntergestürzt war. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag. Dabei zog sich der Mann Verletzungen an den Knien, den Ellbogen und eine schwerere Verletzung am Rücken zu, die ihn am Gehen hinderte.

Andere Personen in der Gegend riefen den Notruf 112 Andalusien. Ein Großaufgebot der Spezialeinheit für Bergrettung der Guardia Civil und der Feuerwehr der Provinz rettete den Wanderer dank der angegebenen Kartenkoordinaten.

Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in das Hospital Clínico de Málaga gebracht. Über seinen Zustand liegen derzeit noch keine Informationen vor.