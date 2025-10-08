Laboranalyse einer tot am Strand von Benajarafe aufgefunden Wildente bestätigt Vogelgrippe

Eurgenio Cabezas Vélezs-Málaga Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Eine Wildente, die im August am Strand von Vélez-Málagas Ortsteil Benajarafe tot aufgefunden wurde, ist der erste Fall von Vogelgrippe in der Provinz Málaga. Dies teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung in den letzten Tagen der Stadtverwaltung von Vélez-Málaga und der Regionalregierung von Andalusien mit, nachdem die entsprechenden virologischen Untersuchungen des Tieres in den offiziellen Labors durchgeführt worden waren. Es stellte sich heruaus, dass es sich um Vogelgrippe des Serotyps H5N1 handelte.

„Es handelte sich um ein Wildtier, das sich zufällig an diesem Ort aufgehalten hat», erklärte der Gesundheitsstadtrat von Vélez, Juan Fernández Olmo, um keine Hysterie auszulösen. «Es ist ein Einzelfall, doch er sollte uns zur Vorsicht mahnen.»

Um eine Ansteckung mit der Vogelgrippe zu verhindern, empfehlen die Gesundheitsbehörden, direkten Kontakt zu vermeiden und einen Mindestabstand von einem Meter zu Wild- und Hausvögeln einzuhalten.

Anfang September wurde in der Stadt Málaga der Park Parque Huelin geschlossen, da zahlreiche Enten und Möwen dort tot aufgefunden wurden. Der anfängliche Verdacht auf Vogelgrippe erwies sich als falsch, die Tiere waren an einer anderen Virenkrankheit gestorben.