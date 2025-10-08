Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Später Befund

Laboranalyse einer tot am Strand von Benajarafe aufgefunden Wildente bestätigt Vogelgrippe

Laut dem Gesundheitsstadtrat von Vélez-Málaga handelt es sich um einen Einzelfall, der kein Grund zur Panik sein soll - Tier bereits im August entdeckt

Eurgenio Cabezas

Vélezs-Málaga

Mittwoch, 8. Oktober 2025

Eine Wildente, die im August am Strand von Vélez-Málagas Ortsteil Benajarafe tot aufgefunden wurde, ist der erste Fall von Vogelgrippe in der Provinz Málaga. Dies teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung in den letzten Tagen der Stadtverwaltung von Vélez-Málaga und der Regionalregierung von Andalusien mit, nachdem die entsprechenden virologischen Untersuchungen des Tieres in den offiziellen Labors durchgeführt worden waren. Es stellte sich heruaus, dass es sich um Vogelgrippe des Serotyps H5N1 handelte.

„Es handelte sich um ein Wildtier, das sich zufällig an diesem Ort aufgehalten hat», erklärte der Gesundheitsstadtrat von Vélez, Juan Fernández Olmo, um keine Hysterie auszulösen. «Es ist ein Einzelfall, doch er sollte uns zur Vorsicht mahnen.»

Um eine Ansteckung mit der Vogelgrippe zu verhindern, empfehlen die Gesundheitsbehörden, direkten Kontakt zu vermeiden und einen Mindestabstand von einem Meter zu Wild- und Hausvögeln einzuhalten.

Anfang September wurde in der Stadt Málaga der Park Parque Huelin geschlossen, da zahlreiche Enten und Möwen dort tot aufgefunden wurden. Der anfängliche Verdacht auf Vogelgrippe erwies sich als falsch, die Tiere waren an einer anderen Virenkrankheit gestorben.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ausgelassene Stimmung bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit in Marbella
  2. 2 Fuengirola feiert sein Fest zu Ehren der Virgen del Rosario
  3. 3 Drei Tage lang die Hölle los auf dem Oktoberfest von Algarrobo Costa
  4. 4 Schwere Vorwürfe der Gaza-Flotten-Aktivisten gegen Israel
  5. 5 Verkauf von Secondhand-Immobilien in der Provinz Málaga lahmt, Neubauten sind sehr gefragt
  6. 6 Spanische Aktivisten der Gaza-Flotte wieder daheim
  7. 7 Spanien: Zehntausende bei Demos gegen Stopp der Gaza-Flotte
  8. 8 Lewandowski verschießt Elfer: Barça verliert Tabellenführung
  9. 9 Auf dem neuen Fußballplatz von El Morche rollt nach zehn Jahren endlich der Ball

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Laboranalyse einer tot am Strand von Benajarafe aufgefunden Wildente bestätigt Vogelgrippe

Laboranalyse einer tot am Strand von Benajarafe aufgefunden Wildente bestätigt Vogelgrippe