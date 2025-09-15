Spanischer Nationalpark Doñana nach Fällen von Vogelgrippe in Alarmbereitschaft

Viele Zugvögel machen in Doñana Pause oder bleiben gleich zum Nisten in dem Nationalpark.

José Luis Piedra Sevilla Montag, 15. September 2025 Teilen

Der Nationalpark Doñana, Juwel des andalusischen Naturerbes und Weltkulturerbe, ist permanent Bedrohungen ausgesetzt, die sein empfindliches Gleichgewicht und seine optimale Erhaltung gefährden. Zusätzlich zu den Problemen, die in den letzten Jahren durch die heikle Wassersituation aufgrund der Übernutzung der Grundwasserleiter und der Bewässerungspraktiken der Landwirte auftraten, macht jetzt die Vogelgrippe mit mehreren Ausbrüchen und toten Vögeln im Park Sorge.

Dem Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung wurden bislang drei Ausbrüche des Virus in Doñana gemeldet, einen in der sevillanischen Gemeinde Aznalcázar und zwei in der Stadt Hinojos in Huelva. Experten und Wissenschaftler verweisen darauf, dass die Vogelgrippe für Doñana zwar nichts Neues sei, da die Vogelwelt in der Vergangenheit zyklisch von dieser Krankheit betroffen war. Die Virulenz des Erregers aufgrund der zahlreichen Ausbrüche in verschiedenen Teilen Andalusiens jedoch sei besorgniserregend. Die Situation verschärft sich in Doñana auch deshalb, weil dort die größte Konzentration von Vögeln in Andalusien zu finden ist. Mehr als 70.000 nach der letzten Zählung.

Auch der Präsident der Junta de Andalucía, Juanma Moreno, äußerte sich zu der Entwicklung. Moreno verhehlte nicht, dass die Regionalregierung äußerst besorgt über den Ausbruch des Virus in Doñana ist, denn «es ist schwierig, dieses Problem in einem Szenario zu lösen, in dem es um eine so große Artenvielfalt geht, insbesondere bei Vögeln». Laut Moreno ist es «sehr schwierig, die Vögel zu kontrollieren, da sie von einem Ort zum anderen ziehen und fliegen und wir keinen Zaun errichten können, der den Doñana-Park abdeckt».

Der andalusische Präsident wies darauf hin, dass «es viele Fälle gibt, die noch nicht bestätigt sind, da eine mikrobiologische Analyse erforderlich ist«. Die Junta werde anhand der Ergebnisse das vorgeschriebene Protokoll anwenden.

Das andalusische Ministerium für Nachhaltigkeit und Umwelt hat in Doñana die Stufe 2 des Präventionsprotokolls für das Risiko der Vogelgrippe bei Wildvögeln aktiviert. Damit werden die Überwachung und Kontrolle verstärkt, um größere Schäden zu vermeiden. Im Rahmen des Protokolls werden tote Vögel aufgespürt und Proben zur Analyse an Labors geschickt.

Der Direktor des Nationalparks Doñana, Juan Pedro Castellano, äußerte sich ebenfalls besorgt über das Vorhandensein des Virus, da die Zahl der Vögel in diesem Jahr aufgrund der Regenfälle und der Ankunft von Zugvögeln zugenommen habe und das Risiko aufgrund dieser hohen Vogelkonzentration umso größer sei.

Umweltorganisationen fordern mehr Kontrollen und die vollständige Anwendung der Protokolle mit der Entfernung der befallenen Exemplare und ihrer Beseitigung, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden.

WWF fordert mehr Wachsamkeit, die Einhaltung von Protokollen sowie ein Verbot der Vogeljagd in Andalusien

Die Biologische Station von Doñana hat vier Vögel positiv auf das Virus getestet

Der WWF-Sprecher in Doñana, Juanjo Carmona, rief zu erhöhter Wachsamkeit in Doñana auf, «weil es einer der Referenzpunkte auf europäischer und weltweiter Ebene für die Vogelwelt ist». Carmona kündigte außerdem an, dass der WWF die Junta um ein vorübergehendes Verbot der Vogeljagd in ganz Andalusien bitten werde, solange das Virus zirkuliere.

Neben Doñana hat die Junta sechs weitere Ausbrüche der Vogelgrippe in Andalusien bestätigt.

Was Risiken für Bürger anbelangt, informierte die Regionalregierung, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass sich Menschen infizieren. Dennoch seien die Bürger aufgefordert, die Empfehlungen zu befolgen und den Umgang mit kranken oder toten Vögeln zu vermeiden.