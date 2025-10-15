Sur Deutsche

Landesweiter Streik für Palästina führt zum Ausfall mehrerer Züge in Málaga

Ignacio Lillo

Málaga

Mittwoch, 15. Oktober 2025

Hunderte von Fahrgästen in den Nahverkehrszügen Málagas waren heute Morgen zur Hauptverkehrszeit von dem nationalen Streik für Palästina betroffen, zu dem verschiedene Gewerkschaften aufgerufen hatten. Die EMT-Busse und die Metro waren dagegen kaum betroffen.

Auf der Linie C1 wurden die Abfahrten um 5.55 Uhr und 7.30 Uhr nach Málaga und die Abfahrten um 6.45 Uhr und 8.40 Uhr nach Fuengirola gestrichen. Auf der Linie C2 wiederum ist der Zug um 7 Uhr nach Alora nicht abgefahren, und das Gleiche gilt für den Zug um 7.55 Uhr in die Provinzhauptstadt.

Die Eisenbahn-Betreibergesellschaft Renfe informiert regelmäßige Reisende, die auf seinen Informationsplattformen registriert sind, über WhatsApp und andere Kanäle.

Hochgeschwindigkeits-Züge auch betroffen

Die Auswirkungen des Streiks sind auch bei den Hochgeschwindigkeits- und Langstrecken-Zügen zu spüren, wo das Ministerium 73 % der üblichen Dienste eingerichtet hat.

In diesem Fall stellt Renfe den Fahrgästen, deren Züge ausfallen, personalisierte Informationen zur Verfügung, damit sie auf die nächste Abfahrt umgebucht werden können. Auch kostenlose Änderungen und Annullierungen sind möglich. Auf den Mittelstrecken werden im Durchschnitt 65 % der üblichen Züge verkehren.

