57-jähriger Mann in Málaga von Zug überfahren

Kurz vor fünf Uhr nachmittags am Mittwoch ging der Anruf bei der Notrufnummer 112 ein: «Eine Person ist vom Zug überfahren worden». Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Haltestelle Los Prados in Málaga, wie die Notrufzentrale 112 mitteilte.

Die Gesundheitsdienste und die Nationalpolizei waren vor Ort, konnten aber nichts mehr für den 57-jährigen Mann tun, der starb.

Aufgrund des Vorfalls war der Zugverkehr auf beiden Gleisen zwischen Málaga und Los Prados drei Stunden lang unterbrochen. Gegen acht Uhr abends konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.