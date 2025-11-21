Abschied von der alten Fischauktionshalle im Hafen von Málaga

Ignacio Lillo Málaga Freitag, 21. November 2025 Teilen

Die ehemalige Fischauktionshalle am Kai 8 des Hafens von Málaga gehört nun der Vergangenheit an. Nachdem alle Materialien, die wiederverwertet werden konnten, entfernt und recycelt waren, hat das katalanische Unternehmen Hercal Diggers innerhalb weniger Tage das Gebäude abgerissen, in dem jahrzehntelang Fischauktionen stattfanden.

Dieser Abriss, der auch die Eisfabrik umfasst, ermöglicht es, mit der Neugestaltung der wenigen verfügbaren Logistikflächen zu beginnen, insbesondere derjenigen, die für die Lagerung von Schüttgütern vorgesehen sind. Denn wie der Präsident der Hafenbehörde, Carlos Rubio, erinnert, muss die Behörde das Grundstück San Andrés nach dem Sommer nächsten Jahres an die Stadtverwaltung übergeben.

Daher müssen die Zelte, die jetzt auf diesem Grundstück stehen, auf andere Anlegestellen verlegt werden. Zunächst werden sie kurzfristig mit provisorischen Installationen auf verschiedene Gebiete verteilt, darunter auch auf das an das Gelände des Auditoriums angrenzende Grundstück. Aber auch auf die Flächen, die bald von der Fischauktionshalle und den Fischhändlern frei werden. „Das wird eine gewisse Entlastung bringen«, räumt Rubio ein.

Der Abriss ist Teil des Projekts zur Umwandlung des ehemaligen Docks 8 in eine große Frachtplattform.

Diese wird später durch die große Plattform vervollständigt, die durch die Aufschüttung des Fischereihafens von Kai 8 entsteht, dessen Räumung ebenfalls kurz vor dem Abschluss steht. Zuerst waren es die neue Fischauktionshalle und der Fischereihafen am Fluss Guadalmedina. Und in Kürze werden auch die offiziellen Schiffe – Zollüberwachung, Fischereiaufsicht, Seenotrettung – an einen weiteren Anlegeplatz am äußersten Ende der Mündung verlegt, der voraussichtlich im März 2026 eröffnet wird.

Was diese Initiative betrifft, die für die Zukunft der Hafenwaren von entscheidender Bedeutung ist, erklärt der Präsident, dass das Projekt bereits an Puertos del Estado weitergeleitet wurde, da es der Genehmigung durch den Ministerrat bedarf, obwohl das Verkehrsministerium es bereits als „vorrangig« eingestuft hat.

Mittelfristig verhandelt die Hafenbehörde mit Adif über die logistische Nutzung der intermodalen Plattform (mit Zugang für Züge und Lkw) von Los Prados. Und langfristig wird das Grundstück neben dem Cortijo Bacardí, das von der Stadtverwaltung zugesagt wurde (als Ausgleich für das Grundstück des zukünftigen Auditoriums), eine große Erweiterung des Hafens ins Landesinnere mit großzügigen Flächen für die Lagerung von Waren ermöglichen.

Abriss

Zurück zum Abriss der alten Fischauktionshalle, die seit Monaten nicht mehr genutzt wurde (nach dem Umzug in die neue Halle an der Mündung des Guadalmedina), belaufen sich die Kosten für die Arbeiten auf fast 1,5 Millionen Euro und die Ausführungsfrist beträgt sieben Monate, sodass sie zwischen Februar und März nächsten Jahres abgeschlossen sein sollten. Das beauftragte Unternehmen hat sich auch verpflichtet, die anfallenden Abfälle „auf effiziente und nachhaltige Weise unter angemessenen Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen für die Arbeitnehmer« zu entsorgen.

Der alte Fischmarkt wurde 1967 als Teil eines Gebäudekomplexes erbaut, um dem Boom der Versteigerung von Fängen an Land und auf See in der damaligen Hauptstadt Málaga Rechnung zu tragen. Vor zwei Jahrzehnten wurde er jedoch zugunsten anderer Häfen in der Provinz, wie Caleta de Vélez, aufgegeben.

Seit Dezember 2023 gibt es am Kai von San Andrés einen neuen, viel kleineren, modernen Fischmarkt, der mit einer Waschanlage für Schalentiere ausgestattet ist. Dieser wiederum ist mit einem schwimmenden Ponton an der Mündung des Guadalmedina für Fischerboote verbunden. Etwas weiter entfernt, am gegenüberliegenden Ufer, liegt der Kai für Dienstboote.

Wie bereits erwähnt, ist dieser Schritt unerlässlich, um den neuen Güterkai 8 auf dem derzeitigen Fischereihafen zu realisieren. Dies ist das wichtigste Logistikprojekt, an dem die Hafenbehörde von Málaga derzeit arbeitet. Es wird auf dem aufgeschütteten Gelände des stillgelegten Fischereihafens durchgeführt und ist für Massengutfrachter und Containerschiffe vorgesehen, die einen Großteil des Seeverkehrs in Málaga ausmachen.

An diesem Standort können Schiffe mit einer Länge von bis zu 300 Metern und einem Tiefgang von 15 Metern abgefertigt werden. Die größten Schiffe dieser Art, die regelmäßig die Hauptstadt anlaufen, sind etwa 275 Meter lang und transportieren hauptsächlich Schüttgüter (Mineralien und Agrarprodukte).

Zu diesem Zweck wird Kai 9 um bis zu 110 Meter verlängert, und erreicht damit eine Gesamtlänge von 820 Metern. Dadurch wird die Betriebskapazität des Containerterminals erhöht, sodass zwei große Containerschiffe gleichzeitig abgefertigt werden können. Derzeit können ein großes und ein kleines Schiff oder zwei mittelgroße Schiffe gleichzeitig abgefertigt werden.

Gleichzeitig wird eine etwa 70.000 Quadratmeter große Freifläche geschaffen, von der ein Teil als Betriebsbereich neben der Anlegestelle und der Rest als Fläche für Lagerhallen für Schüttgut genutzt werden soll. Es geht darum, die Zelte von San Andrés an diesen anderen Standort zu verlegen, ohne dabei an Betriebskapazität einzubüßen, da feste Betonanlagen errichtet werden, die eine höhere Stapelung der Waren ermöglichen. So wird der Bereich von San Andrés geräumt, um Platz für das Auditorium zu schaffen.

Der Komplex wird durch eine neue Zufahrtsbrücke vervollständigt, deren Bau demnächst beginnt. Dieses Projekt mit einem Budget von 4,5 Millionen Euro ist von entscheidender Bedeutung, da es den gesamten neuen Bereich durch eine große Straße und deren Abzweigungen verbinden wird.