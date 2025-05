Arbeiten für zweiten U-Bahn-Abschnitt zum Hospital Civil in Málaga können weitergehen

Die Bauarbeiten in der Calle Hilera.

Ignacio Lillo Málaga Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Die Arbeiten für den zweiten Abschnitt des U-Bahn-Tunnels zum Krankenhaus Hospital Civil in Málaga können beginnen. Das andalusische Ministerium für öffentliche Arbeiten hat bereits den Bauauftrag an den Firmenzusammenschluss FCC-Eiffage-Canteras aus Almargen, der als Sieger der Ausschreibung hervorgegangen war. Wie das Ministerium am Mittwoch ankündigte, werden die ersten Arbeiten vor Ort zur Umleitung der unterirdischen Kanalisationsrohre im nächsten Monat beginnen.

Der Abschnitt, der von der Calle Hilera zur Calle Eugenio Gross führen wird, hat eine Bauzeit von 36 Monaten und Kosten in Höhe von fast 48,4 Millionen Euro. Er wird 653 Meter lang sein, zu 100 Prozent unterirdisch verlaufen und den Bau einer Haltestelle im Stadtteil La Trinidad beinhalten. Die Strecke verbindet das Ende des ersten Abschnitts (Guadalmedina-Hilera) mit der Calle Santa Elena und Eugenio Gross. Wie praktisch der gesamte Ausbau der U-Bahn von Málaga wird sie im Cut&Cover-Verfahren gebaut.

Derzeit werden die Arbeiten zum Umbau des Kreisverkehrs von Las Chapas abgeschlossen. Dies ist die wichtigste Maßnahme für die Umleitung des betroffenen Verkehrs auf dieser Strecke, und in den kommenden Tagen werden die ersten Teilsperrungen und alternativen Zufahrten eingerichtet.

Die Verlängerung der Linie 2 bis zum Hospital Civil wird den Stadtteil Bailén-Miraflores abdecken, der mit mehr als 60 000 Einwohnern einer der am dichtesten besiedelten Bezirke der Hauptstadt ist (der viertgrößte, gemessen an der Volkszählung). Sie wird auch den Zugang zu erstklassigen Gesundheitseinrichtungen ermöglichen: zum Hospital Civol, zum Regionalkrankenhaus sowie zum Hospital Materno.