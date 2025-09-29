Sur Deutsche

Stargast Schwarzenegger mit Zeremonienmeister Alex de la Iglesia.
Ehrengast auf Popkulturmesse

Arnold Schwarzenegger - der unumstrittene Held auf der San Diego Comic-Con Málaga

Zahlreiche Familien genossen ein Vis-à-Vis mit dem Stargast der ersten Messeausgabe

Paco Griñán

Málaga

Montag, 29. September 2025

Es war der mit Abstand am sehnlichsten erwartete Auftritt bei der diesjährigen Ausgabe von San Diego Comic-Con in Málaga. Der «Terminator» persönlich, Arnold Schwarzenegger, kam zum Abschlusstag der Popkulturmesse und wurde, wie nicht anders zu erwarten, als großer Held gefeiert. Begeisterung pur unter den Fans und ein kleiner Hauch von Hollywood wehten durch die bis auf den letzten Platz besetzte Halle M. Eine weitere Schauspielergröße, Antonio Banderas, rief seinen Partner aus «The Expendables 3» auf die Bühne. Schwarzenegger freute sich, dass er «nach Málaga eingeladen wurde, um an der ersten Comic-Con-Veranstaltung teilzunehmen, und da habe ich gesagt: Ich bin dabei».

In der ersten Reihe des Auditoriums saßen der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, und die Präsidentin der Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Zusammen mit Antonio Banderas fungierte Regisseur Álex de la Iglesia als Zeremonienmeister.

Schon früh hatten sich vor Halle M Besucher positioniert und warteten auf Einlaß, letztlich kamen 3.000 Menschen in den Genuss, die Hollywood-Größe aus allernächster Nähe zu sehen und seinem Vortrag «Total Recall» (Die totale Erinnerung) zu lauschen, benannt nach einem seiner größten Filme.

