Bande raubte Geschäfte auf Flughäfen, darunter Málaga, aus - 66 Personen verhaftet

Die Guardia Civil hat 66 Personen verhaftet, die sich zu einer kriminellen Gruppe zusammengeschlossen hatten, um in Geschäften von Flughäfen auf den Kanarischen Inseln und auf dem spanischen Festland, z. B. in Málaga, Waren im Wert von mehr als 220.000 Euro zu stehlen, teilte die Guardia Civil am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Beamte der Guardia Civil, die zur Steuer- und Grenzabteilung des Flughafens Teneriffa Süd gehören, starteten im Mai letzten Jahres eine Operation unter dem Namen 'Simba free', als sie feststellten, dass eine Gruppe von Personen, die offenbar koordiniert arbeiteten, Diebstähle in den Geschäften des Flughafens, vor allem in den Sperrzonen, beging.

Die Ermittlungen begannen am Flughafen Teneriffa-Süd, aber die Ermittler fanden bald heraus, dass sich die Diebstähle auf Flughäfen auf den übrigen Kanarischen Inseln sowie in Bilbao, Madrid, Malaga und Alicante ausweiteten.

Im Laufe der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sie große Mengen an Parfüms und Kosmetika entwendeten, wobei sie sich auf besonders hochpreisige konzentrierten, um sie anschließend im gesamten Staatsgebiet und sogar in Drittländern zu vertreiben. Die Anführerin war eine junge Frau von den Kanarischen Inseln, die die Gruppe koordinierte.

Die Organisation verfügte über umfassende Kenntnisse des Flughafenbetriebs, der Dynamik und der Sicherheitsmaßnahmen und nutzte das hohe Passagieraufkommen zum Handeln.

Um Zugang zum Sicherheitsbereich zu erhalten, kauften sie billige Tickets, stahlen die Waren und verließen den Flughafen, ohne den gebuchten Flug zu nehmen. Sie versteckten die Waren in großen Taschen, benutzten Mietwagen und kauften oft Tickets auf den Namen von Dritten.

Außerdem benutzten sie schutzbedürftige Personen, darunter auch Minderjährige, um die Raubüberfälle zu begehen, und die Minderjährigen erhielten eine Entschädigung für die Durchführung der Raubüberfälle.

Mit Parfüm im Wert von 30.000 Euro erwischt

Die Guardia Civil erklärte, dass sie eines der Mitglieder der Gruppe mit Parfüms im Wert von 30.000 Euro abfing, als er dabei war, die gestohlene Ware zu verkaufen. Der Festgenommene legte sogar eine Rechnung einer Parfümerie vor, bei der er die Parfüms angeblich gekauft hatte, aber die Beamten konnten bestätigen, dass es sich um eine falsche Rechnung handelte.

Die Beamten haben diese Operation nun mit der Festnahme von 66 Personen, 18 Personen, gegen die ermittelt wird, und drei weiteren Minderjährigen, gegen die ermittelt wird, abgeschlossen.

Sie betrachten die kriminelle Gruppe als «völlig zerschlagen», deren gestohlener Wert sich auf 223.272 Euro beläuft, von denen nur Gegenstände im Wert von 70.900 Euro wiedergefunden wurden.