Bürgermeister Francisco de la Torre zum Wohnungsproblem: «Málaga muss in Richtung des Guadalhorce-Tals wachsen»

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Das Ausmaß des Wohnungsproblems in Málaga ist so groß, dass der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, einen großen Teil seiner Rede auf dem gestern vom SUR organisierten und von der Cajasol-Stiftung geförderten Forum Foro SUR im Hotel AC Málaga Palacio diesem Thema widmete.

«Das allgemeine Problem, wenn Menschen nach Málaga kommen wollen, ist, dass es mehr Nachfrage nach Wohnungen als Angebot gibt, Studien der Bank von Spanien beziffern die Nachfrage auf 600.000 Wohnungen pro Jahr, während nur 90.000 gebaut werden, das ist ein beachticher Unterschied», sagte De la Torre.

Als bevorstehende Ziele nannte De la Torre den Erwerb von Soliva Oeste mit einer Kapazität von 1.000 Wohnungen, wo er das Modell des Sektors Universidad wiederholen will, wo 476 Wohnungen von der Stadtverwaltung (mit einem Darlehen der EIB) und weitere 530 von Lagoon Living zu moderaten Mieten gebaut werden.

Mehrere Projekte bereits geplant

«Wir wollen das Projekt Lagar de Oliveros im Ortsteil Puerto de la Torre schaffen, wo fast 5.000 Wohnungen geplant sind, mehr als die Hälfte davon Sozialwohnungen, wo im Jahr 2027 gebaut werden könnte. Das wäre ein Rekord, und es ist von entscheidender Bedeutung, die Erschließung zu beschleunigen».

Betrachtet man allgemein das verfügbare Bauland, so befinden sich die meisten Bauprojekte im Guadalhorce-Tal, wo Distrito Zeta, Cortijo Merino und Buenavista mit mehr als 6.000 geplanten und im Bau befindlichen Einheiten gebaut werden.

In Campanillas sind mehr als 7.000 Wohnungen geplant, die Hälfte davon Sozialwohnungen. Insgesamt gibt es in diesem Bezirk Platz für 14.000 Wohnungen, während die Gesamtkapazität (wenn man weitere kleinere Grundstücke in Puerto de la Torre und im östlichen Teil Málagas hinzufügt) etwa 20.000 betragen würde. Hier sind die Wachstumsmöglichkeiten der Stadt erschöpft, solange der neue Flächennutzungsplan noch nicht vorliegt.

De la Torre verwies auch auf das urbanistische Projekt von El Bulto mit drei Angeboten, und wo auch Sozialwohnungen geplant sind. Sowie im Gebiet von La Térmica (etwa 900 Einheiten geplant).

«Wir sind auch an Wohnungen auf hohem Niveau interessiert, und es macht mir nichts aus, wenn es Bedingungen und Räume gibt, die Leute mit wirtschaftlicher Kapazität anziehen, internationale Geschäftsleute, die im Ausland auf Málaga verweisen», erklärte der Bürgermeister.

Abschließend kündigte er an, dass der Bestand an Sozialwohnungen, der der drittgrößte in Spanien ist, bis 2030 7.000 erreichen wird (im Vergleich zu derzeit 4.000). Es könnten sogar 8.000 sein, wenn das Projekt Soliva Oeste gebaut werden kann, fügte er hinzu.

«Das reicht nicht aus, wir müssen an das weitere Gebiet denken, an die umliegenden Gemeinden und an einen Großraum, der bestmöglich angebunden werden muss», meinte Francisco de la Torre. Er plädierte für eine Ausweitung der Wohngebiete in Richtung Guadalhorce-Tal, in Gemeinden wie Cártama, für die er «effiziente öffentliche Verkehrsmittel, Straße und Schiene» forderte. Ziel müsse es sein, Vorortzüge im 10-Minuten-Takt zu haben.