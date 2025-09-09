Málagas Bischof Catalá verabschiedet sich: «Wir hatten den Mut, das Dach der Kathedrale in Angriff zu nehmen»

Rafael Rodríguez Málaga Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Die Amtszeit von Jesús Catalá neigt sich dem Ende zu. Der derzeitige Bischof von Málaga wird die Diözese zwar noch bis zum kommenden Samstag leiten, doch dann wird sein Nachfolger José Antonio Satué, derzeit noch Prälat von Teruel und Albarracín, den Bischofsstuhl übernehmen und den Bischofsstab aus den Händen des Erzbischofs von Granada, José María Gil Tamayo, entgegennehmen. Wie es bei der Aufnahme eines neuen Bischofs üblich ist, wollte der scheidende Prälat Catalá, dass seine letzte Messe, in diesem Fall eine Abschieds- und Dankesmesse, am gefeiert wurde, zeitgleich mit dem letzten Tag der Novene, die zu Ehren des Schutzpatrons von Málaga in der Kathedrale abgehalten wurde.

Daher stand der Vorabend des Festes der Virgen de la Victoria in diesem Jahr im Zeichen der Verabschiedung von Jesús Catalá, der am 22. Dezember 2024 nach 17 Jahren Bischofsamt seinen Rücktritt beim verstorbenen Papst Franziskus einreichte, nachdem er, wie im Kirchenrecht vorgeschrieben, 75 Jahre alt geworden war.

Die Verabschiedung fand am vergangenen Sonntag in der mit Gläubigen gefüllten Kathedrale statt, da neben der Feier zum Abschied von Catalá als Hirte der Kirche von Málaga die Bruderschaft „Fundación Victoria« wie jedes Jahr die Vereinigung der Bruderschaften der Karwoche, die die größte Gruppe der Stadt darstellt und ein bedeutendes soziales Gewicht hat, zur letzten Novene eingeladen hatte. Außerdem waren viele Lehrer und Eltern von Schülern der Fundación Victoria mit etwa dreißig Diözesanschulen aus der Hauptstadt und der Provinz anwesend. Aufgrund des hohen Andrangs der Gläubigen wurden mehr Stühle als üblich aufgestellt, die von der Einrichtung San Julián ausgeliehen wurden als auch in den Kirchenschiffen der Basilika Ventilatoren und Bildschirme aufgestellt wurden.

Santa María de la Victoria, die von Jesús Catalá seit seinem Amtsantritt als Bischof von Málaga am häufigsten genannte Schutzpatronin, thronte wie in den Tagen zuvor über dem Hauptaltar der Hauptkirche der Diözese. Der Prälat trug eine weiße Kasel, eine Stola mit einer Darstellung der Jungfrau des Sieges und eine weiße Mitra, wie es am Vorabend des Festes Mariä Geburt vorgeschrieben ist. Mit ihm zusammen konzelebrierten fast 80 Personen, darunter Diakone, Diözesanpriester und Kanoniker der Kathedrale mit ihrem Dekan José Manuel Ferrary an der Spitze und dem Generalvikar der Diözese, Antonio Coronado. Ebenfalls an der Eucharistiefeier teilgenommen haben der Erzbischof von Granada, José María Gil Tamayo, der am Montag um 11.30 Uhr die Festmesse zur Patrona de Málaga zelebrierte, und der emeritierte Erzbischof von Pamplona und Tudela, Francisco Pérez González, der im Seminar von Málaga residierte. Der Chor der Basilika La Victoria umrahmte die Zeremonie, wie bereits am dritten und fünften Tag der Novene, und auch die Kathedralorgel erklang, gespielt von Antonio del Pino.

Der Bischof begann seine nüchterne Predigt, die nur 15 Minuten dauerte, mit einer Erinnerung an den Hauptgrund für die Zeremonie: „Wir feiern die Novene zu Ehren der Virgen de la Victoria, unserer Schutzpatronin. Sie ist die Mutter Jesu Christi, der wichtigste Titel, von dem alle anderen marianischen Titel abgeleitet sind«, sagte Catalá, der sich anschließend in seiner Rede auf seinen Abschied als Hirte der Kirche von Málaga konzentrierte. „Ich habe euch zu dieser Feier eingeladen, damit ihr mit mir Gott für alles dankt, was er mir geschenkt hat, insbesondere für euch und für die Menschen, denen ich in diesen Jahren begegnet bin, denn ihr wart das größte Geschenk des Herrn«, erklärte der Priester, der am kommenden Samstag emeritiert wird.

Berufliche Laufbahn

Catalá erinnerte in seiner Rede auch an seine bischöfliche Laufbahn, die er vor 29 Jahren begann. «Durch reines göttliches Wohlwollen und ohne jeglichen Verdienst meinerseits wurde ich zur Ausübung des bischöflichen Amtes berufen. Ich kam gerade aus dem Dienst am Heiligen Stuhl, an der Seite des später heiliggesprochenen Papstes Johannes Paul II., von dem ich lernte, der Weltkirche treu und freudig zu dienen, mit Blick vom Wachturm des Vatikans», erinnerte er sich. «Mein erster Titularsitz, Urusi, wurde im 4. Jahrhundert in Nordafrika, im heutigen Tunesien, aufgelöst; und mein letzter Sitz war Málaga, das ein Gebiet in Nordafrika (Melilla) einschließt. Diese liebevolle Geste des Herrn hat in gewisser Weise meinen Dienst geprägt, indem ich in den Einwanderern und den Bedürftigsten vor allem die Gegenwart des Herrn gesehen habe», sagte der Prälat und fügte hinzu, dass er als Motto «Ut unum sint» gewählt habe, inspiriert vom Evangelisten Johannes, «mit dem Wunsch, für die Einheit der Kirche zu arbeiten», wie er betonte.

Die Dankbarkeit wurde zum roten Faden seiner Predigt. In diesem Sinne sagte Catalá: „Ich möchte auch Ihnen, liebe Gläubige und Brüder und Schwestern in Christus, danken. Vielen Dank für eure Nähe, Freundschaft, Brüderlichkeit und Zusammenarbeit«, erklärte der Bischof von Málaga bei seiner Verabschiedung. Er erwähnte insbesondere die Priester, Diakone, Ordensleute, Katecheten und christlichen Gemeinschaften und richtete auch Worte an die sozialen, kulturellen und politischen Institutionen, da, wie er betonte, „wir dank Ihrer Zusammenarbeit und Ihrer Wertschätzung für die Kirche viele kulturelle, architektonische und pastorale Projekte realisieren konnten. Das letzte wichtige Projekt ist das Dach unserer Kathedrale. Wir werden die Generation sein, die den Mut und sogar die Kühnheit hatte, sich dieser großen Herausforderung zu stellen«, betonte der noch amtierende Bischof von Málaga in Anspielung auf die Arbeiten, die seit dem Frühjahr letzten Jahres im Gange sind, um die Kathedrale von Málaga mit einem Giebeldach zu versehen, um dem Problem eines undichten Daches ein Ende zu bereiten, wie es ursprünglich in dem Plan aus dem 18. Jahrhundert vorgesehen war. Die Arbeiten folgen den Anweisungen des Architekten Ventura Rodríguez auf seinem Plan von 1764, und umfassen auch die Fertigstellung verschiedener Steinelemente, die im letzten Entwurf der Kathedrale vorgesehen waren und nicht realisiert wurden, weil die Arbeiten am 5. Juli 1782 aufgrund fehlender finanzieller Mittel eingestellt wurden. Derzeit sind etwa 30 Prozent des Projekts abgeschlossen, sodass das Bistum davon ausgeht, dass die Arbeiten Mitte oder Ende 2027 fertiggestellt sein werden, sofern keine Probleme auftreten. Die Einweihung wird somit mit dem Episkopat von Satué zusammenfallen.

Und neben dem Dank bat er um Vergebung „für meine Nachlässigkeiten und meinen Mangel an Nächstenliebe gegenüber jedem einzelnen von euch«, wobei er daran erinnerte, dass das Evangelium dazu aufruft, sein eigenes Kreuz zu tragen: „Wer sein Kreuz nicht trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein.«

Amtsübergabe

Andererseits nahm die Amtsübergabe einen wichtigen Platz in der letzten Predigt von Jesús Catalá als Bischof von Málaga ein. Zu diesem Thema erinnerte der Bischof daran, dass er mit Erreichen des 75. Lebensjahres, des vorgeschriebenen Alters, seinen Rücktritt bei Papst Franziskus eingereicht und den Nuntius in Spanien gebeten habe, die Veränderung zum Wohle der Diözese so schnell wie möglich vorzunehmen. Er fügte hinzu, dass es Papst Leo XIV. war, „der meinen Nachfolger in der Person von Monsignore José Antonio Satué, dem derzeitigen Bischof von Teruel und Albarracín, ernannt hat. Ich bitte euch, liebe Gläubige, euren neuen Bischof, der im Namen des Herrn kommt, um die Kirche von Málaga zu leiten, mit kindlicher Liebe aufzunehmen. Wir können sagen, dass es einen Wechsel am Ruder des diözesanen Bootes gibt. Der Herr lädt euch weiterhin ein, aufs Meer hinauszufahren«, fügte er hinzu.

Schließlich griff Monsignore Catalá in seiner Rede auf eine Übung zurück, die er zu Beginn seines Episkopats praktiziert hatte. Er erinnerte daran, dass er in seiner Antrittspredigt in Málaga „ein Lied dieser Region» paraphrasiert habe, wie er zugab. „Ich sagte: Málaga, meine Liebe, was für schöne Augen du hast! Lass mich dich betrachten! Lass mich dich begleiten! Und gib mir die Kraft, dich zu lieben! Dank Gott und euch allen ist dies Wirklichkeit geworden. Vielen Dank!», schloss Jesús Catalá unter dem Beifall der Anwesenden, darunter der Bürgermeister der Stadt, Francisco de la Torre, der Vizepräsident der Provinzregierung, Manuel Marmolejo, der Delegierte der Regionalregierung von Andalusien, Miguel Briones, mehrere Stadträte, der Präsident der Vereinigung der Bruderschaften, José Carlos Garín, und sein Vorgänger Pablo Atencia sowie die Präsidentin der Bruderschaften von Gloria, Victoria Eugenia Ribes, der Präsident der Stiftung Unicaja, José Manuel Domínguez, und der Präsident des Unternehmerverbandes von Andalusien, Javier González de Lara, unter anderen.

Die Zeremonie endete um 21:35 Uhr mit einer Ansprache des Generalvikars der Diözese, Antonio Coronado, der an die fast 17 Jahre des Episkopats von Catalá „voller großzügiger Hingabe und unermüdlicher Arbeit» erinnerte und ihm schließlich „aus tiefstem Herzen dafür dankte, dass er sein Leben für diese Diözese aufgewendet und Licht gebracht hat», wie er sagte. „Im Namen aller danke ich Ihnen, Don Jesús», betonte Coronado, der, nachdem die Santa María de la Victoria um ihren Schutz gebeten hatte, ihn in einer emotionalen Umarmung umarmte, während die Gläubigen diesen Moment mit Applaus begleiteten. „Wir werden uns weiterhin sehen», fügte Monsignore Catalá hinzu, um die Dankesmesse für sein Bischofsamt zu beenden.