José Antonio Satúe ist zum neuen Bischof von Málaga ernannt worden

Obwohl er die Diözese Málaga erst am 13. September in einer Zeremonie in der Kathedrale der Provinzhauptstadt übernehmen wird, ist José Antonio Satué seit Freitag durch die Ernennung von Papst Leo XIV. der neue Bischof von Málaga. In einem ersten Interview mit SUR spricht er über seine Gedanken und Absichten für sein neues Einsatzgebiet, dessen Bevölkerung immerhin 13 Mal größer ist als die von Teruel, wo er in den letzten vier Jahren die Diözese leitete.

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie hörten, dass Sie in eine Diözese wie Málaga geschickt werden?

Ich habe sofort an die Diözesanen von Teruel und Albarracín gedacht, die zu Recht trauern, weil «unsere Bischöfe nie lange bleiben». Gleichzeitig fühle ich die Dankbarkeit und die Verantwortung, mit den Menschen hier eine Geschichte voller Glauben und Hoffnung zu teilen. Ich kann nicht leugnen, dass ich auch ein gewisses Schwindelgefühl verspüre, wenn ich an eine so große Diözese wie Málaga denke, mit Herausforderungen, die so anders sind als die, die ich bisher erlebt habe.

Was wissen Sie über Málaga und seine Provinz?

Ehrlich gesagt, noch sehr wenig. Ich bitte Sie daher, um Geduld und um Mithilfe, die Kultur und Religiosität dieses Landstrichs kennenzulernen, zu schätzen und zu fördern. Ich kenne das Leben der Kirchengemeinden, der Bruderschaften und der Verbände, das wirtschaftliche Wachstum und die kulturelle, geografische und demografische Vielfalt. Was ich bereits weiß, gefällt mir sehr gut, und was ich noch zu entdecken habe, wird eine Herausforderung sein.

Was erwarten Sie von Ihrer pastoralen Arbeit in den kommenden Jahren?

Ich habe keine hohen Erwartungen oder einen festen Plan. Ich bin offen für die Überraschungen des Lebens und Gottes, der nie enttäuscht oder sich in Großzügigkeit überreden lässt. Ich glaube an eine synodale Kirche, in der wir die Eingebungen des Geistes durch das Gebet und den Dialog unter allen Getauften entdecken und ihnen folgen, aber auch auf alle Menschen guten Willens hören.

Sie stehen vor einer der bevölkerungsreichsten Diözesen des Landes, in der es auch einen deutlichen Mangel an Priesterberufungen gibt. Wie wollen Sie diese Herausforderung meistern?

Ich habe keinen Zauberstab, um dieses beunruhigende Problem zu lösen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass, wenn Erwachsene ihre Berufung leben und mit Freude und Großzügigkeit auf Gottes Ruf hören und antworten, Jungen und Mädchen motiviert werden, ihre eigene Berufung zu suchen. Ich vertraue auf das Handeln Gottes und weiß, dass die Diözese Málaga den Glauben feiert und lebt. Je mehr wir den Glauben leben, desto mehr Berufungen gibt es.

Es ist auch eine Diözese, in der die Volksreligiosität eine wichtige Rolle spielt. Ihre zahlreichen Bruderschaften und Bruderschaften bilden das Rückgrat der Gesellschaft . Was ist Ihre Meinung dazu?

Die Volksreligiosität ist ein Reichtum an Spiritualität, wie die andalusischen Bischöfe gesagt haben. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, ihr Potenzial wiederzubeleben, damit sie enger mit den Pfarreien verbunden werden und weiterhin Gemeinschaften der Ausbildung, der Feier, der Evangelisierung, der Kultur und der Solidarität mit den am meisten benachteiligten Menschen sind. Ich werde versuchen, soweit es mein Zeitplan zulässt, den verschiedenen Aktivitäten der Bruderschaften nahe zu sein.

Einige fragen sich bereits, ob Sie am Karsamstag Prozessionen zulassen werden?

Lassen Sie mich diese Frage mit einem Lächeln beantworten. Es wird noch Zeit sein, den Vorschlag genauer kennenzulernen und ihn unter Berücksichtigung der liturgischen Besonderheiten des Karsamstags zu bewerten. Ich bin jedoch sehr daran interessiert, die Realität der Volksreligiosität in Málaga kennenzulernen, um sie aus nächster Nähe zu begleiten und zu gegebener Zeit die angemessensten Entscheidungen zu treffen.

Ihr Vorgänger hat mit der Sanierung des Dachs der Kathedrale begonnen und hatte auch noch andere Projekte zur Instandsetzung einiger Kirchen. Werden Sie in dieser Richtung weitermachen?

Die Pflege dieses Erbes ist eine Herausforderung und bereitet den Pfarrern und Bischöfen manchmal Kopfzerbrechen. Ich freue mich darauf, diese Projekten kennenzulernen und sie in Zusammenarbeit mit den Gläubigen und den Institutionen weiterzuverfolgen.

Die Kathedrale von Málaga ist unter dem Namen «La Manquita» bekannt, weil unter anderem einer der Türme nicht fertiggestellt wurde. Wären Sie dafür, das gesamte Bauwerk, einschließlich des fehlenden Turms, fertigzustellen?

Ich habe noch nicht die Kriterien, um das zu beantworten. Aber ich weiß, dass es ein Projekt gibt. Es muss in Ruhe geprüft werden.

Die Kirche in Málaga ist auch wegen der großen sozialen Arbeit, die sie das ganze Jahr über leistet, sehr wichtig. Beabsichtigen Sie, diese Arbeit zu verstärken?

Ich bin sehr froh, dass dies der Fall ist. Bei der Ausübung der Nächstenliebe können Christen und Gemeinschaften jedoch nie zufrieden sein. Wir müssen immer auf alte und neue Formen der Armut achten und versuchen, mit Kreativität und Großzügigkeit auf die Situationen zu reagieren, unter denen so viele Menschen leiden.

In einer Diözese mit vielen Nationalitäten gibt es viele und unterschiedliche kirchliche Realitäten. Wie wollen Sie die Botschaft des Evangeliums fördern, damit sie alle Kulturen in diesem Teil des Landes erreicht? .

Unsere Städte und Gemeinden sowie die christlichen Gemeinschaften werden von Tag zu Tag pluralistischer, und wir müssen dieser Tatsache mit Realismus begegnen, weil sie manchmal Probleme aufwirft, aber vor allem eine Gelegenheit zur gegenseitigen Bereicherung darstellt. Wir müssen überlegen, wie wir das christliche Leben von Katholiken, die kein Spanisch sprechen, erleichtern, die Ökumene mit anderen christlichen Konfessionen fördern und Räume für den Dialog und die Zusammenarbeit mit denjenigen vorschlagen, die unseren Glauben an Christus nicht teilen.

Was erwarten Sie von den Gläubigen in Málaga?

Ich lade alle Menschen in der Provinz Málaga und in der Stadt Melilla ein, gemeinsam im Glauben zu wachsen, die Hoffnung lebendig zu halten und die Solidarität mit denen zu beleben, die am Rande der Gesellschaft leben oder überleben. Laienschwestern und -brüder, Priester, gottgeweihte Männer und Frauen, Seminaristen, Pfarrgemeinden, Bruderschaften, apostolische Bewegungen, Familien und Jugendliche, lasst uns zusammenarbeiten, um auf die Herausforderungen unserer heutigen Welt zu antworten und Gottes Trost für die Wunden unseres Volkes zu sein.