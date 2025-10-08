Verkehrsverbund plant Expressbuslinie zwischen Alhaurín de la Torre und Málaga

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Mittwoch, 8. Oktober 2025 Teilen

Der Verbund für den Nahverkehr im Großraum Málaga (Ctmam) hat seine Absicht angekündigt, eine neue Expressbuslinie, die Alhaurín de la Torre mit der Provinzhauptstadt verbinden soll, nach dem Modell der bereits bestehenden, die Rincón de la Victoria und den Stadtteil El Palo in Málaga verbindet, einzuführen.

Der Verbund erklärte, dass er die Einführung dieser Linie in Erwägung zieht, da die Verbesserung der Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel im Osten der Provinzhauptstadt positiv aufgenommen wurde, sodass diese Option nun auch zwischen Málaga und Alhaurín de la Torre angeboten werden soll.

Der Umsteigepunkt für die neue Expresslinie ab Alhaurín de la Torre und die Möglichkeiten in Málaga stehen bereits fest: Es soll ein Umstieg auf die Linien 7 und 31 der Stadtbus-Gesellschaft EMT sowie auf die Metro de Málaga an der Haltestelle «Palacio de los Deportes» der U-Bahnlinie L2 möglich sein.

Nach dem gleichen System wie in Rincón de la Victoria werden Busse mit Fahrgästen zwischen Alhaurín de la Torre und Málaga fahren und leer zurückkehren, um die Fahrzeiten zu verkürzen.

In der vergangenen Woche traf sich der Bürgermeister von Alhaurín, Joaquín Villanova, der sich seit langem dafür einsetzt, dass die EMT-Busse aus Málaga seine Gemeinde anfahren können, erneut mit dem Geschäftsführer von Ctmam, Javier Berlanga, zu einem Arbeitstreffen.

Nach den Gesprächen wurde zugesagt, die Verbesserung der Fahrzeiten und Umsteigemöglichkeiten zu prüfen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf der Linie M-135 liegt, die die Stadtteile von Alhaurín mit dem Flughafen und Málaga verbindet.