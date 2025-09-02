Fassade der Baños del Carmen in Málaga zeigt nun wieder ihr ursprüngliches Aussehen

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 2. September 2025 Teilen

Rund um das Restaurant und ehemalige Strandbad Baños del Carmen in Málaga beginnt sich etwas zu bewegen. Nach Jahrzehnten der institutionellen Vernachlässigung gibt es Fortschritte, was die Restaurierung der Baños del Carmen betrifft. Zum einen die Ausschreibung für die Neugestaltung des Strandes bis El Morlaco, die sich nach zweimaliger Verlängerung jetzt in der Endphase des Bieterverfahrens befindet. In den nächsten Tagen werden die teilnehmenden Unternehmen bekannt gegeben.

Deutlich sichtbar sind jedoch bereits die Sanierungsarbeiten am Eingang zum Restaurant. Der charakteristische Bogen, der vom Verfall bedroht war, hat sein ursprüngliches Aussehen wiedererlangt und ist ein getreues Abbild des Eingangs bei seiner Einweihung im Jahr 1918.

Die Arbeiten, die von der Abteilung für Denkmalpflege der Stadtverwaltung durchgeführt wurden, waren dringend nötig, um eine weitere Verschlechterung zu verhindern. Die Schäden an den Bögen wurden behoben und Metallplatten wurden an den Bögen angebracht, um die Struktur vor Regen und Salpeter zu schützen.

Die sehr originalgetreue Renovierung der Fassade zeichnet sich durch ihre blau-weiß glasierten Fliesen aus.

«Die Restaurierung ist sehr gut gelungen. Der ursprüngliche Zustand wurde sehr getreu wiederhergestellt», sagte die Architektin Lorena Garzarán aus Málaga, die ihre Doktorarbeit dem Studium und der Wiederherstellung dieses symbolträchtigen Ortes gewidmet hat. «Es wurden die Holzrahmen ausgetauscht und die Kacheln in den Farben Weiß und Blau verlegt, ebenso wie die Holzarbeiten, um den Bereich der Umkleidekabinen nachzubilden».

Die Sanierung ist jedoch nicht vollständig abgeschlossen, da auch die Außenwände geschützt sind und diese bei dieser Maßnahme noch nicht in Angriff genommen wurden. Insbesondere die Wand, die sich beim Betreten des Gebäudes auf der linken Seite am nächsten zum Eingang befindet, weist im Vergleich zu den bereits renovierten Bereichen starke Schäden auf.

Die vollständige Sanierung des Restaurants wird voraussichtlich von den Konzessionären übernommen werden müssen, sobald die Regionalregierung die Ausschreibung veröffentlicht, die es ermöglicht, die derzeitige prekäre rechtliche Situation des Restaurantbetriebs zu beenden. Seit dem Erlöschen der historischen Konzession gilt für das Restaurant eine Genehmigung, die in regelmäßigen Abständen erneuert wird, aber es gibt keine langfristige Konzession im eigentlichen Sinne.

Historische Referenz

Als historische und künstlerische Referenz für die Restaurierung wurde das Projekt herangezogen, das seinerzeit von dem Beraterkonsortium Narval Ingeniería und den Architekten Juan Gavilanes und Francisco González ausgearbeitet worden war. So wurde aus dem Gesamtdokument für die Maßnahmen im gesamten Bereich der Teil entnommen, der sich mit dem Portal und dem angrenzenden Häuschen befasst und zuvor von der Kulturabteilung der Regionalregierung genehmigt werden musste, da die Umgebung zum Kulturgut (Bien de Interés Cultural, BIC) erklärt worden war. Derzeit ist dieser Titel jedoch vom Obersten Gerichtshof Andalusiens (TSJA) ausgesetzt, da die Werft Nereo mit den Behörden um die Durchsetzung ihrer Rechte streitet.

Der Restaurierungsprozess begann mit Labortests der zu verwendenden Materialien. Anschließend wurden alle Dächer abgebaut, um die wiederverwendbaren Holzteile zu erhalten und die beschädigten oder verformten Teile durch identische zu ersetzen. Darüber hinaus wurden vorbeugende Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Insekten durchgeführt. Auch die Keramikelemente wurden restauriert, Risse abgedichtet und schlecht erhaltene Tischler- und Schmiedearbeiten wurden durch Nachbildungen ersetzt.

Die von der Baufirma Obratec durchgeführten Arbeiten umfassten vor allem die Wiederherstellung der glasierten Fliesen, die bereits das Portal und die Kassettendecke krönen und im Laufe der Zeit verloren gegangen wären. Ausgehend von einigen Originalresten, die vor Ort gelagert waren, und unter Berücksichtigung der Abmessungen der ursprünglichen Fliesen im Restaurant, wurden die neuen weißen und blauen Fliesen handwerklich hergestellt und auf den Bögen und dem Dach angebracht.

Küstenbehörde will nicht zahlen

Die Stadtverwaltung hat diese Arbeiten als «subsidiäre Ausführung» durchgeführt, was bedeutet, dass sie aufgrund der Dringlichkeit zunächst die Kosten für die Arbeiten übernommen hat. Anschließend hat sie die Rechnung an die Küstenbehörde weitergeleitet, da diese Verwaltung letztendlich für den öffentlichen Meeres- und Landbereich verantwortlich ist.

In dieser Behörde, die dem Umweltministerium untersteht, ist man allerdings anderer Meinung. Nach Erhalt der Rechnung hat Costas beschlossen, das Verwaltungsgericht einzubeziehen, um zu klären, wer die Rechnung bezahlen muss. Da es sich bei den Arbeiten um die Wiederherstellung eines Ortes handelt, der unter Denkmalschutz steht (Bien de Interés Cultural, BIC), ist laut Gesetzgebung die Verwaltung, die die Einstufung vorschlägt, für die Instandhaltung verantwortlich, also die Stadtverwaltung von Málaga (in Ermangelung eines Konzessionärs). Am Ende wird ein Richter entscheiden, wer die Kosten trägt.