Neue Verzögerung für den Ausbau des Strandes der Baños del Carmen in Málaga

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 29. Juli 2025 Compartir

Die Ausschreibung für den neuen Strand vor dem Restaurant Baños del Carmen in Málaga ist noch einmal bis Ende August verlängert worden. An dem Projekt interessierte Unternehmen können ihren Vorschlag für die Erweiterung des Sandbereichs in Richtung El Morlaco nun bis 29. August einreichen.

Die nunmehr dritte Verlängerung der Frist wurde notwendig, nachdem Baufirmen zusätzliche Unterlagen angefordert hatten. Die erste Frist war am 8. Juli, die zweite am 24. Juli abgelaufen. Sollte es keine weiteren Verzögerungen geben, könnte das zuständige Küstenamt den Bauauftrag für die Stranderweiterung gegen Ende des Jahres vergeben.

73.837 Kubikmeter Sand werden aufgeschüttet, wodurch der Strand eine durchschnittliche Breite von bis zu 37 Metern erhält, 27 Meter breiter als bislang.

Die Verlängerung des Weststrandes der Baños del Carmen im Bezirk Pedregalejo war schon seit Jahren gefordert worden. Geplant ist nun, die Sandfläche um das Fünffache zu vergrößern, und zwar von derzeit 2.700 auf 12.700 Quadratmeter. Das Projekt sieht die Aufschüttung von 73.837 Kubikmetern Material vor, wodurch der Strand eine durchschnittliche Breite von bis zu 37 Metern erhalten wird. Das sind 27 mehr als bislang. Die Arbeiten werden neun Monate in Anspruch nehmen und sind mit einem Grundbudget von 6,1 Millionen Euro ausgestattet. Davon entfallen 2,6 Millionen Euro auf die Gestaltung des Strandes, weitere 1,18 auf die Ausführung der maritimen Arbeiten.

Man muss bis ins Jahr 2015 zurückgehen, um das erste Projekt des Küstenamtes zur Sanierung des Strandes der Baños del Carmen zu finden. Dazwischen lag ein erster Versuch im Jahr 2017, bei dem das Umweltverfahren scheiterte. Erst 2023 konnte eine Umweltverträglichkeitserklärung erteilt werden. Seither lag das Projekt wieder in den Schubladen des Küstenamtes.

Woraus besteht die Stranderweiterung?

Mit der geplanten Erweiterung an der kleinen Bucht neben Baños del Carmen wird ein großer Strand entstehen. Die Arbeiten erstrecken sich von der Landzunge El Morlaco bis zur Esplanade des Restaurants. Zunächst wird von El Morlaco aus ein 193 Meter langer Wellenbrecher gebaut, der auch für die Besiedlung durch Meerestiere geeignet ist.

Das Material für die Aufschüttung des Strandes mit 73.837 Kubikmetern Sand wird den Flüssen Jévar (30.000 m3) und Totalán (45.000) entnommen.

Ein weiteres Schlüsselelement ist der Bau einer rustikalen Treppe zum Strand von der Plattform der Morlaco-Spitze aus. Der derzeitige Hauptzugang, der zum Restaurant führt, wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität angepasst.