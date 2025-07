Flamenco-Festival mit bekannten Künstlern in Rincón de la Victoria

SUR RINCÓN DE LA VICTORIA. Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Das Rathaus kündigte zusammen mit der Peña El Piyayo das 33. Flamenco-Festival 'Puerta de la Axarquía' an, das am 26. Juli stattfindet. «Wir werden einen Abend in der einzigartigen Umgebung der Casa Fuerte Bezmiliana genießen, und das bei freiem Eintritt», so die Kulturstadträtin Paz Couto. Bürgermeister Francisco Salado hob die lange Geschichte des Festivals hervor, das von Einwohnern und Besuchern sehr gut angenommen wird. Zudem dankte er der Vereinigung El Piyayo für die Arbeit zur Erhaltung und Verbreitung des Flamenco und seiner Wurzeln. «Dieses Jahr zeichnet sich das Festival durch eine größere Präsenz lokaler Künstler aus, in erster Linie Mitglieder der Peña», gab die Flamencovereinigung bekannt.

Das diesjährige Gesangs-, Gitarren- und Tanzfestival begrüßt renommierte Künstler aus verschiedenen andalusischen Provinzen. Das Publikum kann die Stimmen von Capullo de Jérez, Pedro Carmona, Mari Carmen Lastre und Curro González genießen.

Ramón Trujillo, Chaparro de Málaga, José Reina und José María Jiménez glänzen mit ihren Gitarren. Das Händeklatschen von José Rubichi und Jesús Flores sowie Antonio El Mole und Juan José rundet die Besetzung des Ensembles ab. Beim Festival treten außerdem die Tänzerin Fátima Navarro, der Gitarrist Rubén Lara, und die Sänger Luis de Mateo und Antonio Navarro auf. Beginn der Veranstaltung ist um 22 Uhr.