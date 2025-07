Indie-Bands und Legenden der Movida beim Festival Brisa im Hafen von Málaga

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

In diesem Sommer, in dem in Málaga Stadt Konzerte internationaler Stars rar gesät sind, bildet das Festival Brisa zumindest für Fans spanischer Bands und Solisten einen Lichtblick. Wie schon im vergangenen Jahr wird das Festival auch diesmal wieder auf einem Terrain am Dique de Levante im Hafen der Stadt ausgetragen und bietet drei Tage auf drei Bühnen ein dichtes Programm an Konzerten. Am 24. Juli beginnt das Festival diskret mit Konzerten von Sanguijuelas del Guadiana und der Frauen-Pop-Rock-Band Cariño. Um 22.10 Uhr steht das Highlight des Tages, die Indie-Rock-Band Viva Suecia aus Murcia, auf dem Programm und Varry Brava und DJs beschließen den ersten Tag. Am 25. Juli werden 15 Konzerte geboten, unter denen die Auftritte von Dani Fernández, Ex-Mitglied der Boyband Auryn, Alberttinny der Band Izal, der Flamenco-Fusions-Gruppe Califato 3 / 4 sowie der Sängerin und Komponistin Zahara und der Elektronic-Pop- Band Siloé hervorzuheben sind. Nicht minder intensiv ist der 26. Juli mit 14 Konzerten, darunter die in den 1980er Jahren sehr erfolgreiche Band Duncan Dhu mit Mikel Erentxun an der Spitze. Unter den Höhepunkten des letzten Festivaltages befinden sich auch der Power-Folk-Musiker Carlos Ares, die Songwriterin Annie B Sweet, die IndieRock-Band Miss Caffeina oder die Pop-Band La Casa Azul.

Hafen von Málaga Vom 24. bis zum 26. Juli. Am 24. Juli ab 19.30 Uhr, am 25. und 26. Juli ab 17.30 Uhr (Einlass jeweils eine halbe Stunde zuvor). Die Eintrittskarten sind ab 59 Euro auf der Website www.brisafestival.com/erhältlich.