Dolce Vita für EU-Beamte?

Den Beamten in Brüssel wird gern unterstellt, sie wären so faul, dass sie den ganzen Tag in den Etablissements der Stadt ihre Zeit vertrödeln, wo man ja fabelhaft speisen kann. Zur Ehrenrettung sei gesagt, dass es in der Brüsseler Beamtenschaft auch viele Leute gibt, die finden, dass sie für das viele Geld, das sie bekommen auch etwas leisten müssen. Daraus resultiert der fragwürdige Effekt, dass sie sich ständig neue Gesetze ausdenken, um das was gut ist, noch perfekter zu machen.

Es soll hier nicht der Verdacht aufkommen, dem Erfordernis eines möglichst vereinten Europas zu widersprechen. Gerade jetzt zeigt sich, wie existenziell wichtig eine geballte europäische Gemeinsamkeit ist. Sie ist wichtiger denn je, auch weil ein Irrer im Kreml von seiner Idee der Weltherrschaft träumt. Eigentlich sollte man auch keine Neiddebatten schüren!

Die Damen und Herren in Brüssel betreffend, geht es aber nicht um deren beachtlich hohe Gehälter, sondern um eine Kritik am Umgang mit Geldern, die vom Steuerzahler hart erarbeitet werden müssen. Wenn man nämlich so hört, wie teuer uns Steuerzahler dieser super-bürokratische Apparat allein durch den ständigen Wechsel von Brüssel nach Straßburg kommt, und das aus reinen Imagegründen, worauf die Franzosen in der Gründungszeit bestanden hatten, kann einem schon die 'Galle hochkommen'! Die Unterhaltung eines Heeres von ca. 32.000 Personen plus die Abgeordneten samt ihrer Mitarbeiter, und die meisten auch gleich doppelt, in Brüssel und in Straßburg kommen noch hinzu.

Das schafft starke Zweifel an der Existenzberechtigung jener Institution, die sich angeblich um ein geeintes Europa bemüht. Mir erscheint als größter Fehler in dieser Institution, dass ein einziger Quertreiber oftmals aus Gründen plumper Eigennützigkeit das Einstimmigkeitsprinzip missbraucht. Wenn erst einmal nur eine Reform der europäischen Einigung dienen könnte, dann wäre das in Abstimmungen nach der Gewichtung der Einwohnerzahl jedes Mitgliedslandes.