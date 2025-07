Die Preise sind zu hoch

Compartir

Seit der Pandemie kannte der Tourismus an der Costa del Sol nur eine Richtung: steil nach oben. In diesem Jahr ist erstmals ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Ursachen mögen vielschichtig sein, wobei die unsichere weltpolitische Lage wohl nur zu einem ganz geringen Teil Schuld daran ist. Es ist eher die hemmungslos nach oben gerichtete Preisspirale, die das Wachstum nun ausbremst.

Wenn man im Sommer in Marbella kein Hotel unter 200 Euro pro Tag findet, der Durchschnittspreis für Apartments an der Costa del Sol bei 223 Euro liegt, dann stellt sich die Frage: Wer kann das noch bezahlen? Durchschnittliche Urlauberfamilien der Mittelschicht können sich einen Urlaub an Málagas Küste kaum noch leisten – der deutliche Rückgang bei den Inlandstouristen spricht eine deutliche Sprache. Doch statt innezuhalten und über die Preisgestaltung nachzudenken, werden vielerorts die Preise auch in diesem Sommer noch weiter erhöht.

Da spielen offenbar nicht mal ausländische Urlauber länger mit: Hatten diese im vergangenen Jahr den Rückgang des nationalen Tourismus noch abgefedert, gibt es auch dort in diesem Jahr deutliche Einbrüche. Seit Jahren schwärmt der andalusische Tourismusminister im Einklang mit der Branche von 'Luxustouristen', die zwar in geringerer Zahl kämen, aber trotzdem mehr Einnahmen bescherten. Die Realität sieht anders aus. So viele 'Luxustouristen' gibt es wohl doch nicht – oder vielleicht haben die einfach andere Präferenzen.

Die Costa del Sol steht seit Jahrzehnten für Familienurlaub – und insbesondere spanische Familien haben aufgrund der allgemeinen Teuerung vieler Dienstleistungen ein immer begrenzteres Budget zur Verfügung. Die Branche hat schon im vergangenen Jahr die Alarmsignale ignoriert, als deutlich weniger spanische Urlauber kamen. In diesem Jahr könnte ein dramatischer Sommer drohen, wenn nicht doch noch in letzter Minute die Preise nach unten korrigiert werden. Denn so wie es in Tourismuskreisen üblich ist, den Touristen nach seiner Kaufkraft auszuwerten, zählt unter Urlaubern das Prinzip des Preisvergleichs. Und da schneidet die Costa del Sol besonders im Vergleich mit ähnlichen Destinationen in anderen Ländern überhaupt nicht mehr gut ab.