Veranstalter sagen wieder Konzerte ab, die in der Arena von Puerto Banús stattfinden sollten

Mit der ehemaligen Stierkampfarena von Puerto Banús als Austragungsort für Konzerte scheinen die Veranstalter wenig Glück zu haben. Wurden schon im vergangenen Jahr viele der groß angekündigten Events kurz vor ihrer Veranstaltung abgeblasen, werden auch dieses Jahr einige der geplanten Events nicht stattfinden können. Wie von Seiten des Festivals Marbella Arena in einem Kommuniqué mitgeteilt wurde, distanziert sich das Unternehmen von der Absage der vier für August geplanten Konzerte des Promotors Rock Concerts Málaga und fordert den Veranstalter auf, das Geld der Eintrittskarten zurückzuerstatten.

Von der Absage betroffen sind die für den 8., 9., 16. und 22. August geplanten Veranstaltungen — die Tribute-Konzerte 'This is Michael' und 'God Save The Queen', das Konzert von Earth, Wind and Fire sowie die Show 'The Beatles Symphonic'.

Als Gründe gibt der Promoter den nur schleppend anlaufenden Kartenvorverkauf sowie ein technisches Problem, das angeblich bei dem Alphaville-Konzert vom 13. Juni aufgetreten sein soll, an. Verantwortliche von Marbella Arena versichern jedoch, dass trotz anfänglicher Probleme beim Soundcheck dieses Konzert pünktlich begonnen und ohne Zwischenfälle stattgefunden habe.

Marbella Arena bedaure zutiefst die Absage der Konzerte und vor allem die Weigerung des Promotors, das Geld für schon erworbene Eintrittskarten zurückzuerstatten. Die Betreiber des Austragungsortes bitten die Betroffenen, ihr Recht auf Rückgabe direkt bei dem Promotor Rock Concerts Malaga, S.L. B56952153, E-Mail: info@costadelsolfestival.com einzufordern.

Nach dem Ausfall der von Rock Concerts promoteten Konzerte stehen bis Oktober noch folgende Veranstaltungen im Marbella Arena auf dem Programm: Am 2. und 3. August, jeweils ab 18 Uhr Infinita Festival mit u.a. Layla Benitez, Mariano Mellino, Sébastien Léger & Roy Rosenfeld (2. August) sowie Agents of Time, Shimza und Wakyin (3. August), am 13. September um 21.30 Uhr Nik & Jay, am 26. September um 20 Uhr BI-2 und am 7. Oktober um 20 Uhr Ruslan Belyj. Information auf https://marbellaarena.com/.