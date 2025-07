Ein Sommer voller Musik und Kultur in San Pedro Alcántara

Dana Nowak Marbella Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Auch in diesem Jahr wird San Pedro Alcántara wieder zur Bühne für einen Festivalsommer, der Musik, Kultur und mediterranes Lebensgefühl vereint. Die Stadt lockt mit einem bunten Programm aus Theater, Tanz, Flamenco, Reggaeton und dem mit Spannung erwarteten Konzert von Manuel Carrasco.

Darstellende Künste

Den Auftakt macht die fünfte Ausgabe des Mes de las Artes Escénicas (Monat der Darstellenden Künste). Einen ganzen Monat lang, vom 31. Juli bis 26. August, verwandelt sich San Pedro in eine lebendige Freilichtbühne. Das Festival bietet Theater, Zirkus, Tanz, Flamenco und Live-Musik bei freiem Eintritt und hat sich längst als fester Bestandteil des sommerlichen Kulturkalenders in Marbella etabliert. Die Auftritte finden an verschiedenen Orten wie dem Boulevard, der Strandpromenade und der Plaza de la Libertad statt.

Eröffnet wird das Programm am 31. Juli um 20.30 Uhr mit „Quimera«, einem Stück der Theatergruppe La Banda Teatro Circo am Denkmal Las Cañas. Am 3. August sorgt das Duo Mariana Collado und Lucio Baglivo mit urbanem Tanz für Stimmung ab 20.30 Uhr auf der Strandpromenade beim Strand La Salida. Weiter geht es am 7. August um 22 Uhr mit „Empaque«, einer energiegeladenen Fusion aus Flamenco und Zirkus im Amphitheater des Bulevar unter der Leitung von Chicharrón. Am 20. August folgt die Gruppe Curolles mit „Tot Bé« auf der Plaza de la Libertad. Den Abschluss bildet am 26. August um 20.30 Uhr im Amphitheater des Bulevar das humorvolle Stück „Piensa en Wilbur«.

Bella Festival

Parallel zu diesem Kulturprogramm bringt eine Serie von Musikfestivals internationales Flair nach San Pedro. Den Anfang macht am 2. August das Bella Festival. Das Open-Air-Gelände Oasis Marbella wird an diesem Abend zum Treffpunkt für Fans spanischer Pop- und Indie-Musik. Auf der Bühne stehen Amaia, das Kultduo Duncan Dhu aus San Sebastián, die Rockband Shinova, die aufstrebende Gruppe Alcalá Norte mit ihrem Mix aus urbanem Pop und elektronischen Sounds sowie DJ Barry B, der für mediterranes Dance-Feeling sorgt.

Weitere Informationen und Tickets: https://bellafestival.es/.

I love Reggaeton

Bereits wenige Tage später, am 8. August, übernimmt I Love Reggaeton Marbella die Bühne. Das Festival widmet sich den größten Hits des Genres, die den Reggaeton weltweit populär gemacht haben, begleitet von einer aufwendigen Bühnenshow. Headliner ist das kolumbianische Duo Cali & El Dandee, unterstützt von Szenegrößen wie Reykon, Trebol Clan, Joey Montana, Fuego, Big Yamo, Danny Romero, Carlitos Rossy, La Nueva Escuela, Lorna, XRIZ und Clase A. Zwischen den Auftritten sorgen die DJs von Dame Más Gasolina für energiegeladene Übergänge.

Vergrößern I love Reggaeton in Valencia.

Weitere Informationen und Tickets: lovereggaetonmarbella.sharemusic.es.

Musikalische Zeitreise

Am 9. August lädt Love the 90's zur musikalischen Zeitreise ein. Das Festival bringt die großen Hymnen der neunziger Jahre zurück, mit Live-Auftritten von Safri Duo, Haddaway, Sonique und SNAP! Auch Stars der spanischen Musikszene wie Rebeca, Chimo Bayo, Paco Pil und Ku Minerva stehen auf der Bühne, ebenso Sandy Chambers, Tina Cousins, Locomía und DJ Sylvan. Für Stimmung sorgen die Jumper Brothers, die auch als DJs auftreten, während der legendäre Fernandisco, eine Kultfigur des spanischen Musikradios, durch den Abend führt.

Weitere Informationen und Tickets: lovethe90smarbella.sharemusic.es.

Manuel Carrasco

Am 14. August um 21:30 Uhr lädt Manuel Carrasco, einer der beliebtesten Künstler der spanischen Musikszene, zu einem Abend voller Magie, Emotionen und unvergesslicher Songs ein. Die spektakuläre Finca La Caridad in San Pedro de Alcántara bietet die perfekte Kulisse für ein Konzert, das zu den Sommerhighlights an der Costa del Sol zählt. Im Rahmen seiner Tour Salvaje 2025 präsentiert der aus Isla Cristina (Huelva) stammende Sänger seine größten Hits und stellt gleichzeitig sein neues, bisher unveröffentlichtes Album Pueblo Salvaje II vor.

Vergrößern Manuel Carrasco im Konzert

Weitere Informationen und Tickets: https://manuelcarrasco.es/conciertos/.

ElRow Festival

Am 23. August entfaltet die Parallelwelt von Marbella ElRow Town ihre volle Magie auf dem Gelände des Oasis Marbella Fest im Herzen von San Pedro Alcántara. ElRow Town ist kein gewöhnliches Elektronikmusikfestival. Das unvergleichliche Spektakel mit mehr als 50 internationalen Künstlern, sechs thematischen Bühnen, 400 Darstellern und 12 Stunden Nonstop-Musik ist nicht nur eine Parade von DJs oder eine Show mit Lichtern und Dezibel. Es ist vielmehr ein umfassendes Sinneserlebnis, in dem House und Techno mit Kulisse, Humor, Straßentheater und globalem Hedonismus verschmelzen. Die Feier startet um 16 Uhr und endet erst um 4 Uhr morgens.

Vergrößern ElRow Festival in Torre del Mar

Weitere Informationen und Tickets: https://elrowtown.com/es/marbella.