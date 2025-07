Torre del Mar feiert seine Feria de Santiago y de Santa Ana

Beatrice Lavalle Vélez-Málaga Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Bis zum 27. Juli feiert Vélez' Stadtteil Torre del Mar sein großes Volksfest, das neben den festlichen Aktivitäten auch verschiedene Wettbewerbe einschließt. So wird am heutigen 24. Juli ein Malwettbewerb veranstaltet, für den man sich ab 9 Uhr im Edificio la Azucarera anmelden kann, und um 9.30 Uhr wird ein Gastronomiewettbewerb veranstaltet, der ein traditionelles Frühstück einschließt. Um 13.30 Uhr wird mit einem Umzug vom Paseo de Larios zum Festzelt am Paseo marítimo die Tages-Feria eröffnet, die auch am folgenden Tag musikalische Unterhaltung bieten wird. Im städtischen Festzelt werden am 24. Juli um 23 Uhr Javi Medina und am 25. Juli um 23 Uhr Nyno Vargas auftreten. Am 26. Juli findet um 18.30 Uhr die Meeres-Landprozession der Virgen del Carmen statt und um 24 Uhr wird der Sänger Carlos Baute im Festzelt ein Konzert geben. Die Feria klingt am 27. Juli um 23 Uhr mit einem Konzert von Falete aus.

Bis zum 27. Juli kann zudem die Feria in Mijas' Stadtteil La Cala besucht werden und in der in der Sierra de las Nieves gelegenen Gemeinde Alozaina wird ebenfalls bis zum 27. Juli die Feria gefeiert.