Maestros der Gitarre, junge Nachwuchskünstler und Flamenco-Stars beim Festival Pepe Romero

16 Konzerte herausragender Gitarristen wird die diesjährige vierte Ausgabe des Pepe Romero Guitar Festival Málaga bieten, die vom 5. bis zum 30. September an verschiedenen Austragungsorten der Stadt veranstaltet wird. Das von der European Guitar Foundation, die unter anderen Events auch für das Internationale Gitarrenfestival von Granada und das Joaquín Rodrigo Festival von Madrid verantwortlich zeichnet, organisierte und von der Stadt Málaga und der Fundación Unicaja unterstützte Festival wird in emblematischen Monumenten Málagas wie auf der Plaza de Armas der Gibralfaro-Burg und im Patio de Surtidores der Alcazaba sowie im Cervantes-Theater, im Unicaja-Musiksaal María Cristina und im Unicaja-Kulturzentrum im Palacio del Obispo ausgetragen.

Hinsichtlich der Ausgabe im vergangenen Jahr, als das Festival zehn Konzerte umfasste, hat sich die Zahl der Veranstaltungen erheblich erhöht. Das Programm ist in drei thematische Blöcke – Ciclo de Grandes Maestros, Ciclo de Jóvenes Maestros und Trasnoches Flamencos – unterteilt, die den renommierten Gitarristen, talentierten jungen Nachwuchskünstlern und dem Flamenco gewidmet sind.

Das Festival beginnt am 5. September im Castillo Gibralfaro mit einer Hommage an den aus Málaga stammenden Dichter Rafael Pérez Estrada, an dessen 25. Todestag dieses Jahr erinnert wird. Der Sänger und Gitarrist Amancio Prada wird Estradas 'Canto Espiritual de San Juan de la Cruz' interpretieren.

Am 11. September wird hier ebenfalls ein Konzert mit starkem lokalen Bezug geboten. Der in Málaga geborene Gitarrist Daniel Casares, der sich bei seinen Kompositionene zwischen Klassik und Flamenco bewegt, wird unter dem Titel 'El poder de lo sutil' sein Können unter Beweis stellen.

Der Patio de Surtidores der Alcazaba wird am 6. September das Konzert des vielprämierten polnischen Klassikgitarristen Marcin Dylla, der der spanischen Musik einen slavischen Touch verleihen wird, und den Auftritt des auf historische Zupfinstrumente des 16. und 17. Jahrhunderts spezialisierten Lautenspielers und Gitarristen José Miguel Moreno am 13. September beherbergen. Hier wird zudem am 19. September eines der herausragendesten Gitarrennachwuchstalente, Álvaro Toscano, zu sehen sein. Der junge, aus Córdoba stammende Kassikgitarrist wird ein 'Desde Albéniz a Manuel Quiroga' betiteltes Programm interpretieren.

Das letzte Konzert in der Alcazaba wird am 26. September Fernando Espí bestreiten, der augenblicklich als einer der besten spanischen Gitarristen erachtet wird. Espí wird Werke von Rodrigo, Turina, Falla und Torroba sowie Stücke aus La Traviata interpretieren.

Das Centro Cultural Unicaja an der Plaza del Obispo wird am 7. September ein Konzert der argentinischen Tango-Sängerin und Gitarrristin Mirta Álvarez beherbergen. Am 14. September wird hier der junge Japaner und Gewinner zahlreicher internationaler Wettbewerbe, Sohta Nakabayashi, auftreten; am 21. September ist ein weiterer vielprämierter Kassikgitarrist, der Russe Igor Klokov, mit Werken von Bach, Tárrega, Tedesco und Skrjabin zu sehen und am 28. September tritt der, ebenfalls mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete, türkische Gitarrist Ozberk Miraç auf.

Im Unicaja-Saal María Cristina (C/Marqués de Valdecañas 2, Plaza de San Francisco) steht am 12., 18., 20. und 27. September der Flamenco im Mittelpunkt. Am 12. September werden hier die mit dem Staatspreis für Tanz ausgezeichnete Patricia Guerrero und der Gitarrist Alejandro Hurtado, Gewinner des renommierten Festivals Cante de Las Minas, zu sehen sein; am 18. September wird der ebenfalls beim Festival de las Minas prämierte Gitarrist Joni Jiménez den Sänger Antonio Reyes begleiten; am 20. September bietet das Orchesters Plectro aus Córdoba ein Konzert, bei dem der Flamenco-Gitarrist Paco Serrano als Solist und die Sopranistin Nerea Elorriagaals Gaststar mitwirken werden, und am 27. September wird der Flamenco-Sänger Segundo Falcón von den Gitarristen Manolo Franco und Paco Jarana begleitet auftreten. Die aus Málaga stammende Tänzerin Luisa Palicio wird bei dieser Veranstaltumg für den optischen Genuss sorgen.

Zudem wird in der Sala María Cristina am 25. September das Gitarrenorchester aus Madrid, das dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, ein Konzert geben.

Das Festival wird am 30. September mit einer großen Show im Cervantes-Theater (C/Ramos Marín) abgeschlossen, bei der der Gitarrist Pepe Romero, dem dieses Festival gewidmet ist, das 'Concierto de Málaga' von Joaquín Rodrigo interpretieren wird. Zudem wird anlässlich des 100. Jahrestages von Fallas 'El Amor brujo' dieses Werk unter Mitwirkung der Flamenco-Sängerin Esperanza Fernández interpretiert, und das Philharmonieorchester Málaga wird unter Leitung seines Hausdirigenten José María Moreno den Tenor Jakob Romero Kressin, Enkel von Pepe Romero, begleiten. Romero Kressin, der in den letzten Jahren auf den Opernbühnen der ganzen Welt und im besonderen Deutschlands triumphierte, wird eine Auswahl an Arien aus Opern und Zarzuelas interpretieren.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 10 und 25 Euro und sind auf den Websites www.mientrada.net und www.unientradas.es erhältlich.