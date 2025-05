Das ursprüngliche Projekt für den Ausbau des Rosaleda-Stadions befindet sich noch im Änderungsverfahren

Antonio Góngora Málaga Mittwoch, 14. Mai 2025 Compartir

Der Entwurf einer Vereinbarung zwischen den Eigentümern von La Rosaleda (Landesregierung, Stadtverwaltung von Málaga und Provinzverwaltung) über den Umbau des Stadions als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 2030 analysiert das Projekt eingehend, wenn auch ohne konkrete Pläne. Dabei wird deutlich, dass sich die ursprünglichen Prognosen wie vorgesehen geändert haben, bis man zu einem neuen und wahrscheinlich etwas wirtschaftlicheren Modell für die Planung der Arbeiten gekommen ist. Auf einer der Skizzen, zu denen SUR Zugang hatte und wie auf dem Bild zu sehen ist, das dieser Information beigefügt ist, kann man sehen, dass es einige bedeutende Veränderungen gibt.

In Erwartung der endgültigen Entscheidung und des Vorliegens aktualisierter Pläne wird die Fläche im nördlichen Bereich verkleinert. In diesem Fall würden die spektakulären kreisförmigen Zugänge, die in den bekanntesten Zeichnungen, die seit der Veröffentlichung des Projekts veröffentlicht wurden, zu sehen sind, wegfallen. Jetzt wäre nur noch eine kleine Erweiterung in diesem Bereich erforderlich, die einen Teil der Sekundarschule Guadalmedina und einen Ausgangspfeiler am Fluss betreffen würde, wodurch der daneben liegende Platz vollständig entfallen würde. Daher werden in der Vereinbarung Zweifel am Weiterbestehen der Schule geäußert, auch wenn sie, wie aus dem Dokument hervorgeht, zunächst erhalten bleiben soll.

Die Zeichnung, die diese Informationen veranschaulicht, ist klar und sieht dieses Detail im Norden und auch die große Ausdehnung in Richtung des Flusses vor, mit der Platzierung von mehr Pfeilern, so dass sich die neuen Tribünen in ihrem höchsten Bereich in einem sehr beachtlichen Maß ausdehnen können. Das Gleiche gilt für die Sekundarschule Rosaleda. Das Stadion wird auf jeden Fall in allen Bereichen erweitert, um Platz für 15.000 zusätzliche Zuschauer zu schaffen und so die geplanten und für die Austragung von WM-Spielen notwendigen 45.000 Plätze zu erreichen.

Das Projekt müsste also nicht mehr das gesamte nördliche Gebiet einnehmen, wie ursprünglich angenommen wurde. Es ist klar, dass dies nicht der ehrgeizigste Plan dieser Erweiterung ist, sondern die grundlegende Alternative und diejenige, die die Verwaltungen am wenigsten Geld kosten wird, da sie weiterhin Schritte unternehmen, um das komplexe Verwaltungsverfahren zu überwinden, das es ihnen ermöglichen wird, in der ersten Hälfte des Jahres 2026, also in etwa einem Jahr, mit den Arbeiten zu beginnen.

Málaga wird also auch in der nächsten Saison seine Spiele in La Rosaleda austragen können. In der Zwischenzeit wird auch das Leichtathletikstadion vorbereitet, um während der kompliziertesten Phase der Bauarbeiten (es könnte zwei Saisons dauern) die Heimstätte der Blau-Weißen zu werden. Das neue Hauptstadion von Martiricos soll bis 2029, also ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft 2030, die in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen wird, voll einsatzfähig sein.