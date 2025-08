Das Wunder der Herstellung einer Zeitung während des Stromausfalls

Enrique Miranda Málaga Mittwoch, 30. April 2025 Teilen

In der Redaktion wird oft darüber gescherzt, was für ein kleines Wunder es ist, jeden Tag eine Zeitung herauszubringen, wenn es technische Probleme, Meldungen, die kurz vor Redaktionsschluss eintreffen, oder andere berufsbedingte Schwierigkeiten gibt. Doch selbst mitten in der Coronavirus-Pandemie, an Tagen mit sintflutartigen Regenfällen oder bei harten Streiks im Verkehrswesen war die Zeitung SUR am nächsten Tag am Kiosk. Jetzt können wir auch das Häkchen setzen, um eine Zeitung mitten in einem landesweiten Stromausfall zu machen. «Wir sagen das immer, aber dieses Mal war es wohl ein echtes Wunder», sagte ein SUR-Kollege mit drei Jahrzehnten Erfahrung im Unternehmen. Den ganzen Tag über sah es so aus, als würde die Zeitung nicht erscheinen. Aber sie kam doch heraus.

Als am Montag um 12.30 Uhr mittags die ersten Nachrichten über einen Stromausfall in Málaga eintrafen, reagierte Team der Zeitung schnell. Fotografen und Redakteure gingen auf die Straße, Bereichsleiter koordinierten die Ressorts und das Web- und Netzwerkteam veröffentlichte die Inhalte auf den Websites der verschiedenen Ausgaben. Im Laufe des Mittags ging die Arbeit mehr oder weniger normal weiter, trotz der Probleme, die durch den Stromausfall verursacht wurden, von dem wir bereits ahnen konnten, dass er lange dauern würde.

Als ein großer Teil Málagas ohne Strom und Internet war, konnte die SUR-Redaktion im Stadtteil Martiricos mit ihrem eigenen Stromversorgungssystem arbeiten. Aber diese kann nur für mehrere Stunden Strom erzeugen. Gegen 17 Uhr läuteten dann die Alarmglocken: Im Zeitungsgebäude konnte nicht mehr gearbeitet werden, und es mussten Alternativen gefunden werden. Die Journalisten, die zu Hause Strom hatten, blieben dort. Glücklicherweise hatte der Stromausfall den östlichen Teil der Stadt nicht so stark betroffen, und es konnten mehrere kleine improvisierte Redaktionen eingerichtet werden. In der Wohnung von Antonio Góngora und Pilar Martínez, die für Sport bzw. Tourismus zuständig sind, konnten insgesamt fünf Redakteure arbeiten. Drei weitere Journalisten gingen in das Haus des Redakteurs Juan Cano, wo sie sich zwischen dem Wohnzimmer und dem Spielzimmer der Kinder verteilten. Mehr als ein Dutzend Mitarbeiter der Zeitung, darunter Journalisten der Redaktion und der Schlussredaktion, der Lokalredaktion, der Website sowie der Chefredakteur, begaben sich in das Gebäude des Fernsehsenders 101Tv-Gebäude im Industriegebiet Polígono del Guadalhorce, wo sie sowohl Strom als auch Internetanschluss hatten.

1. Foto: Matías Stuber, Cristina Vallejo, Antonio Góngora, Pilar Martínez und Antonio Montilla. 2. Foto: Juan Cano, María José Díaz und Irene Quirante. 3. Foto:, Ignacio Lillo, der im Kinderzimmer von Cano arbeiten musste. SUR

Dort wurde uns Platz gemacht, damit wir unsere Ausrüstung aufstellen und unsere Geräte aufladen konnten, und wir konnten mehrere Stunden lang arbeiten. Köstlichkeiten aus den China-Läden in der Umgebung - Kartoffeln und Wasabi-Kekse und andere extravagante Spezialitäten - dienten als Snack, während wir die Reden von Pedro Sánchez und Juanma Moreno auf den Fernsehbildschirmen verfolgten. In der Zwischenzeit waren Redakteure und Fotografen immer noch auf den Straßen unterwegs, um in Geschäften, Bahnhöfen und Gesundheitszentren über die Ereignisse zu berichten. Ein anderer Kollege, Antonio Ortín, Chefredakteur der Edición, ging nach Granada, in das Gebäude unserer Schwesterzeitung Ideal, das einen Strom hatte, um von dort aus zu arbeiten.

Im Laufe des Nachmittags wurden die Probleme nicht gelöst, im Gegenteil. Im ersten Privathaus, das als Redaktionsraum genutzt wurde, fiel gegen 19 Uhr die WLAN-Verbindung aus, und man begann, mit den mobilen Daten zu arbeiten, was die Bearbeitung der Zeitungsseiten sehr erschwerte und verlangsamte. Eine Zeitlang funktioniert dies, aber gegen 22 Uhr kam es wieder zu einem totalen Stromausfall. Weder zu Hause, noch bei 101tv, noch im SUR-Gebäude, noch bei Ideal gab es Strom. Wir waren ohne Internetanschluss und ohne Telefon. Es war nur noch die Hälfte der Zeitung zu machen, und dann kam, ehrlich gesagt, Panik auf. Vielleicht würde die ganze Mühe umsonst sein. Einige fuhren mit dem Auto los, um nach Empfangsmöglichkeiten zu suchen, andere schickten SMS - ja, die gibt es noch - oder riefen im Festnetz an. Aber nichts geschah.

Das Schlimmste war nicht, dass wir keine Verbindung hatten, sondern dass wir nicht miteinander kommunizieren konnten, denn es gab Dutzende von Leuten, die in verschiedenen Teilen der Stadt arbeiteten, aber wir wussten nicht, wie weit die anderen gekommen waren. Wir waren völlig blind. Aber dann geschah ein Wunder. Ester Requena, Redakteurin der Websits hatte zuhause in San Pedro Alcántara Strom, also übernahm sie die Leitung der Website und machte auch einige Seiten der Printausgabe fertig, die unvollständig waren. Dann kam ein Anruf aus dem Stadtteil El Candado, wo Daniel Maldonado, der Leiter der audiovisuellen Abteilung der Zeitung, wohnt. Er hatte einige Stunden zuvor eine WhatsApp geschickt, in der er mitteilte, dass es bei ihm zu Hause Internet gäbe, und als die Verbindung wiederhergestellt war, konnten wir ihn erreichen. «Lass uns zu deinem Haus gehen», sagten wir fast ohne nachzudenken in unserer Verzweiflung. Wir bauten die Ausrüstung wieder ab und gingen zurück zum Auto. Ohne Navi auf dem Handy und in der Dunkelheit der Straßen war es schwierig, zu seinem Haus zu gelangen, so dass er uns auf seinem Motorrad dorthin begleiten musste. In Rekordzeit sind wir sechs Journalisten wieder in einem kleinen Newsroom. Der Gastgeber gibt uns das WLAN-Passwort und ein paar Pralinen, um die Stimmung zu heben. Es ist 23 Uhr und es gibt noch viel zu tun.

Drei Fotos der improvisierten Redaktion im Gebäudes des Fernsehsenders 101tv. SUR

Ein anderes Team beschloss unterdessen, durch die Stadt zu gehen, um zu sehen, was los war, da es unmöglich war, am Computer weiterzuarbeiten. Die Fotografen machten weiterhin Bilder von der Stadt im Dunkeln und andere Redakteure gingen zum Bahnhof und zum Flughafen. Dank der gemeinsamen Nutzung von Netz-Verbindungen und Computern gelingt es der Zeitung, um Mitternacht die Ausgabe zu schließen, was kurz zuvor noch unmöglich schien. Die Website wurde praktisch die ganze Nacht über unter der Leitung von Luis Moret aktualisiert, die Berichte lieferte ihm das Team, das in den Straßen unterwegs war und um ein Uhr morgens von der Nationalpolizei die Erlaubnis erhalten hatte, die ganze Nacht über mit mehreren Fahrzeugen auf Streife zu gehen.

Nach einem ganzen Tag auf vollen Touren war dafür noch genügend Kraft vorhanden. Das Wunder der Zeitung SUR im Blackout wurde wahr, wie auch für die übrigen Zeitungen des Vocento-Verlags: Alle waren am Dienstag an den Kiosken. Es wird nicht leicht sein, diesen Tag der angespannten Nerven zu vergessen. Der nächste Tag dieser Art kann kommen. Aber etwas ruhier, wenn möglich.