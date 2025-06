Demonstration: Mehr als tausend Ärzte legen den Verkehr auf der Avenida Carlos Haya in Málaga lahm

Die Demonstranten vor dem Regionalkrankenhaus (alter Name: Hospital Carlos Haya).

Dem Generalstreik, zu dem der Spanische Verband der Ärztegewerkschaften (CESM) und die Andalusische Ärztegewerkschaft (SMA), zu der auch die Ärztegewerkschaft Málaga (SMM) gehört, heute für mehr als 5.700 Ärzte in der Provinz aufgerufen haben und der sich gegen den vom Gesundheitsministerium ausgearbeiteten Entwurf des Rahmenstatuts für den Berufsstand richtet, sind, wie die Generalsekretärin der SMM, Ana Duarte, gegenüber den Medien erklärte, 95 Prozent des medizinischen Personals sowohl in den Gesundheitszentren als auch in der Primärversorgung gefolgt. Die Beschäftigten des Gesundheitswesens versammelten sich ab zehn Uhr morgens vor dem Regionalkrankenhaus und begannen nach Beendigung der Demonstration, die Avenida Carlos Haya für den Verkehr zu sperren..

Mehr als tausend Ärzte hatten sich eingefunden, die Slogans wie «Gesundheitsministerin Mónica García, wir kommen an einem anderen Tag wieder», «Das ist keine Berufung, das ist Ausbeutung» und «Hände hoch, das ist ein Überfall» skandierten.

Mehrere Einheiten der Nationalpolizei begaben sich zur Avenida Carlos Haya, um für Sicherheit zu sorgen, und ermöglichten mit Unterstützung der Ortspolizei eine friedliche Interaktion mit den Autofahrern. Sie beteiligten sich sogar an den Protesten, indem sie hupten und den Ärzten die Hand schüttelten und Plakate und Transparente hochhielten. Selbst bei der Ausfahrt von zwei Krankenwagen mischte sich Applaus mit Sirenen und Rufen. Gegen 12 Uhr löste sich die Kundgebung langsam auf.