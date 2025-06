Der Preis für den Hochgeschwindigkeitszug von Málaga nach Madrid schnellt trotz Rekordzahl an Zügen in die Höhe Für eine Fahrt in zwei Wochen muss man mit 60 Euro pro Strecke rechnen. Gute Preise kann man längere Zeit im Voraus erzielen

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 10. Juni 2025 Compartir

Die starke Zunahme der Zahl der Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Málaga und Madrid in diesem Sommer, die sich im Vergleich zu den Vorjahren verdoppelt hat, sollte eigentlich zu einem Preisrückgang führen, der direkt proportional zur Zunahme des Wettbewerbs ist. In Wirklichkeit war das Ergebnis für die Nutzer bittersüß. Obwohl sich das Sitzplatzangebot dank der Verstärkung von Renfe und den beiden privaten Betreibern vervielfacht hat, ist die Nachfrage nach Fahrten zwischen der spanischen Hauptstadt und der Costa del Sol so groß, dass die Fahrtpreise für mittelfristige Abfahrten erneut in die Höhe geschossen sind. Dies ist an den Wochenenden stärker spürbar als von Montag bis Freitag.

Diese Marktstudie bezieht sich auf das Wochenende vom 20. bis 22. Juni, d. h. auf das Wochenende nach dieser Woche. Für die Hinfahrt am Freitag in Richtung Norden liegen die Durchschnittspreise mit dem AVE und Avlo von Renfe bei etwa 80 Euro. In letzter Minute gibt es nur noch zwei Optionen für rund 43 Euro. Paradoxerweise wird auf der Website des öffentlichen Bahnbetreibers als erstes eine Sonderaktion mit «Superpreisen für den Sommer» angekündigt, mit «Tausenden von Plätzen für weniger als 20 Euro» für Reisen zwischen Juni und September. Bei der privaten Konkurrenz von Iryo und Ouigo sieht es ähnlich aus: Es gibt Tickets von 42 bis 74 Euro, das billigste kostet 40 Euro.

Für die Hin- und Rückfahrt (von Madrid Atocha nach Málaga María Zambrano) am Sonntag, den 22., gilt das Gleiche: Der Durchschnitt bei Renfe liegt bei 78 Euro, mit Tarifen von 45 bis 95. Bei Iryo liegt der häufigste Tarif bei 76 Euro (obwohl es auch Tarife für 49 Euro gibt); und bei Ouigo zwischen 65 und 99 Euro.

Langfristig einkaufen

Wenn man mit einer gewissen Vorausplanung kauft, gibt es günstigere Angebote. Bei Renfe sind Abfahrten am Freitag, den 11. Juli, ab 15 Euro möglich; zu verschiedenen Uhrzeiten für 19 Euro, allerdings kosten die Nachmittagszüge, die stärker nachgefragt werden, zwischen 40 und 78 Euro (eine Last-Minute-Option gibt es für nur 22 Euro). Und das in nur einem Monat, und diese Tarife sind deutlich niedriger als im gleichen Zeitraum der Vorjahre. Für die Hin- und Rückfahrt am Sonntag, den 13. Juli, vor allem am Nachmittag, liegt der günstigste Preis bei 52 Euro (am Vormittag kann man jedoch für 15 bis 19 Euro fahren).

Bei den privaten Hochgeschwindigkeitsanbietern ist das Angebot für die gleichen Daten noch etwas günstiger. Bei Iryo liegt der Durchschnitt bei 30 Euro für die Hinfahrt und 40 Euro für die Rückfahrt. Bei Ouigo ist es noch günstiger: rund 25 Euro für die Hinfahrt und 39 Euro für die Rückfahrt. Alle Bahnbetreiber verwenden algorithmengestützte variable Tarifsysteme, die die Preise je nach Nachfrage, Umsatz und Auslastung anpassen; bei einer so stark nachgefragten Verbindung wie zwischen Málaga und Madrid ändern sich die Preise daher täglich.

Zugangebot deutlich erhöht

In diesem Sommer wird es erstmals möglich sein, zwischen 26 Frequenzen pro Tag in jede Richtung (d.h. 52 Züge pro Tag) zu wählen, um mit Hochgeschwindigkeit zwischen den beiden Städten zu reisen. Die drei Betreiber (mit vier Marken: AVE und Avlo, Renfe's Avlo; Iryo und Ouigo), die in dieser Beziehung miteinander konkurrieren, haben ihr Angebot verstärkt, was zum größten Zugangebot der Geschichte führt.

Angesichts der guten Ergebnisse hat die französische Marke Ouigo ihre Frequenzen ab dem 30. Juni, in den Monaten Juli und August und bis zum 14. September verdoppelt. So wird es Abfahrten von María Zambrano um 7.25 Uhr, 11.15 Uhr, 15.35 Uhr und 19.50 Uhr geben. Die Rückfahrt von Atocha erfolgt um 7.19 Uhr, 11.08 Uhr, 15.23 Uhr und 19.50 Uhr. Der Billiganbieter wird noch früher als geplant zwei neue Züge in jede Richtung einsetzren, um der hohen Nachfrage nach Zügen, die die spanische Hauptstadt mit der Costa del Sol verbinden, während der Hochsaison gerecht zu werden.

Das Unternehmen setzt Doppelstockzüge des Typs Euroduplex von Alstom ein, die eine hohe Kapazität mit bis zu 509 Sitzplätzen bieten, was bedeutet, dass die Auswirkungen auf die verfügbaren Sitzplätze noch größer sein werden als die Verbesserung der Frequenzen, da mehr als 2.000 Sitzplätze pro Tag in jede Richtung auf den Markt kommen werden.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs hat sich auch der nationale Betreiber Renfe neu aufgestellt und wird in diesem Sommer bis zu 15 Züge in jede Richtung (also insgesamt 30 täglich) zwischen Maria Zambrano und Atocha anbieten. Davon entfallen 12 auf den AVE und 3 auf seine Billigmarke Avlo.

Der dritte Betreiber, der in dieser Beziehung um Fahrgäste konkurriert, Iryo, wird in der Sommersaison ebenfalls seine Frequenzen erhöhen, bis zu sieben Züge pro Richtung Mitte August, mit einer Kapazität von jeweils 460 Passagieren. Damit werden die Costa del Sol und die spanische Hauptstadt in diesem Sommer mit mindestens einem Zug pro Stunde verbunden, wobei zeitweise bis zu drei Abfahrten in einem Intervall von weniger als 60 Minuten stattfinden werden.