Startschuss für den Bau des dritten Krankenhauses von Málaga

Die andalusische Regionalregierung unternimmt nun den entscheidenden Schritt zum Bau des dritten Krankenhauses von Málaga, das direkt hinter dem Hospital Civil entstehen soll. Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde an diesem Dienstag die Ausschreibung dieses Großprojekts veröffentlicht, das schließlich mit 822 Millionen Euro (679.631.626 Euro plus MwSt.) veranschlagt wird und eine Bauzeit von mehr als sechs Jahren (75 Monaten) hat. Laut der Ausschreibung haben die Unternehmen, die an der Ausführung der Arbeiten interessiert sind, bis zum 22. Juli um 15 Uhr Zeit, ihre Angebote einzureichen, die Kosten will die die Regionalregierung hauptsächlich mit Mitteln der Europäischen Union finanzieren.

In der Ausschreibung wurde festgelegt, dass das Unternehmen, das den Bauauftrag erhält, auch die künftigen Parkplätze des Krankenhauses betreiben wird, dessen Eröffnung für 2032 geplant ist. Auf diese Weise will die Junta rund 79 Millionen Euro einsparen. Insesamt sollen 1.767 Parplätze eingerichtet werden, von denen sich ein Teil in einem neuen Parkhaus, ein Teil in den Untergeschossen des Krankenhauses und ein Teil im Freien vor der Calle Blas de Lezo befinden werden.

Die Bauarbeiten werden in zwei Phasen verlaufen. In der ersten Phase werden die oberirdischen Parkplätze eingerichtet und das Parkhaus gebaut. Dieses wird aus sieben Stockwerken und drei Untergeschossen bestehen, in denen sowohl Parkplätze als auch Einrichtungen für das künftige Gesundheitszentrum untergebracht werden. Im Erdgeschoss können Geschäftsräume untergebracht werden.

Die zweite Phase ist der eigentliche Bau des Krankenhauses, bestehend aus einem großen Untergeschoss, vier Untergeschossen und vier Krankenhaustürmen mit einer Kapazität von 815 Zimmern. Das Krankenhaus wird über eine Notaufnahme mit 31 Arztpraxen, acht Sprechzimmern für Krankenschwestern und Krankenpfelger sowie 61 Beobachtungsbetten verfügen. Es wird auch eine Intensivstation mit 80 Betten und einen chirurgischen Block mit 48 Operationssälen bieten. Für ambulante Arztbesuche werden 158 Räume zur Verfügung stehen.