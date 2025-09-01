Die Kathedrale von Málaga zeigt ihre neue Balustrade

Jesús Hinojosa Málaga Montag, 1. September 2025 Teilen

Während weiter am neuen Giebeldach der Kathedrale von Málaga gebaut wird, mit dem Undichtigkeiten ein für allemal der Vergangenheit angehören sollen, wird nun auch ein Teil der neuen Balustrade sichtbar. Der Domrat geht davon aus, dass die Arbeiten bis Mitte oder Ende 2027 abgeschlossen sein werden. Das neue Dach wurde von den Architekten Juan Manuel Sánchez La Chica und Adolfo de la Torre Prieto nach den Originalplänen von Ventura Rodríguez aus dem Jahr 1764 konzipiert.

Als die Arbeiten an der Kathedrale im Juli 1782 aus Geldmangel eingestellt wurden, waren nicht nur das Dach und der Südturm noch nicht fertiggestellt, sondern auch viele andere Elemente, wie aus den Plänen von Antonio Ramos, dem letzten Architekten der vorherigen Bauphase, hervorgeht. Diese Dokumente zeigen Türmchen, die die kleinen Türme an den Portalen des Querschiffs krönen, die Vorderseite der Hauptfassade sowie eine Balustrade, die das gesamte Dach umschließt.

Von Anfang an wollte das Bistum auch den Teil des Kirchendaches fertigstellen, der über das Giebeldach hinausgeht. Zwar werden die vier geplanten Türme vorerst nicht gebaut, aber das Brüstungsgeländer, das den gesamten oberen Rand der Kirchenschiffe der Kathedrale umgibt, wird fertiggestellt. Mit der Anbringung der Sockel wurde bereits begonnen. Hergestellt wurden sie von der Firma Bateig aus Alicante, die sich seit 1878 auf Natursteinarbeiten aus maschinell und von Hand behauenem Sandstein spezialisiert hat.

Während die großen Sockel aufgestellt werden, ist im turmnahen Bereich der Kathedrale nun auch die Montage der Balustradenabschnitte zu beobachten. Es ist ein Bauelement, das das äußere Erscheinungsbild des Bauwerks deutlich verändern wird und seine einzigartige Renaissance- und Barockarchitektur noch mehr zur Geltung bringen soll.

Auch die Hauptfassade, wie sie von Antonio Ramos 1784 geplant wurde, soll vervollständigt werden. Zur Überraschung der Techniker der Kathedrale deckt sich der Winkel, den die noch unter Regie von Antonio Ramos gebaute, oberne Fassade bildet, mit der Jahre zuvor von Ventura Rodríguez 1764 geplanten Neigung des Wassers im Dach. Mit anderen Worten, alles wurde geplant und zusammengefügt, um eine Kathedrale zu vollenden, die unvollendet geblieben war und nun zu Ende gebracht werden wird.

Das Dach selbst wird mit Fliesen des katalanischen Unternehmens Cerámica Cumella in Creme- und Honigtönen gedeckt. Es handelt sich um Steinzeugton anstelle von Terrakotta, da dieses Material härter ist und weniger Wartung erfordert. Das Projekt, für das 22,5 Millionen Euro veranschlagt sind, umfasst auch die Sanierung der Fallrohre des Gebäudes und den Bau neuer Fallrohre, um sie mit dem neuen Dach zu verbinden.