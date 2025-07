So sieht das noch im Bau befindliche neue Dach der Kathedrale von Málaga aus

Jesús Hinojosa Málaga Dienstag, 15. Juli 2025 Compartir

Die Restaurierung des Daches der Kathedrale von Málaga geht voran. Am heutigen Dienstag haben der Präsident der Provinzregierung, Francisco Salado, und der Präsident der Stiftung Unicaja, José Manuel Domínguez, in Begleitung des Generaldirektors der Einrichtung, Sergio Corral, die Bauarbeiten besichtigt und wurden dabei von Málagas Bischof Jesús Catalá empfangen.

Auf dem Video, das von den Arbeiten veröffentlicht wurde, kann man die großen Dimensionen der Holzbinder erkennen, aus denen die Dachkonstruktion besteht, die bereits in einem zentralen Abschnitt fertiggestellt wurde, sowie die Weite des Raums, der unter diesem Giebeldach verbleibt, das eine Nachbildung des von Ventura Rodríguez 1764 entworfenen Dachs ist, nach einem Projekt der Architekten Juan Manuel Sánchez La Chica und Adolfo de la Torre Prieto. Das Bistum beabsichtigt, dass nach der Fertigstellung sowohl die Außenseite als auch der große Raum im Inneren des neuen Daches besichtigt werden können.

«Diese Arbeiten bedeuten nicht nur den Schutz des wichtigsten Kirchenbaus der Provinz, der von unschätzbarem künstlerischem, historischem und religiösem Wert ist, sondern sie werden es uns auch ermöglichen, bald über einen einzigartigen Raum zu verfügen, der auch der Stadt zugute kommen wird, und zwar nicht nur aus touristischer Sicht und für die Bürger von Málaga, sondern auch für Veranstaltungen und Ausstellungen», sagte der Provinzpräsident Francisco Salado.

«Ich bin überrascht von der Komplexität und der Größe der Arbeiten, die den Schutz eines der wichtigsten architektonischen Werte der Provinz bedeuten werden», sagte Salado. Er erinnerte daran, dass das Projekt über ein Budget von 22,5 Millionen Euro verfügt, wovon die Provinzregierung 3,5 Millionen, die Junta de Andalucía 5,3 Millionen, die Stadtverwaltung von Málaga 4,5 Millionen und die Stiftung Unicaja 1,5 Millionen beisteuert.

Der Dachstuhl, auf dem später die Ziegel verlegt werden.

Die erste Phase der Arbeiten am Dach bestand darin, die «Ziegelhaut» zu entfernen, die 2008 auf Initiative der Junta de Andalucía auf die Außenseite der Gewölbe aufgebracht wurde, was nicht das erwartete Ergebnis brachte, da das Denkmal weiterhin unter Undichtigkeiten litt. Daher wurden die damals aufgebrachten Ziegelschichten entfernt und die Bleiplatten, die als erste Grundlage für diesen Eingriff angebracht wurden, um das Gebäude vor Regenfällen zu schützen, an Ort und Stelle belassen. Sobald die Struktur und die Deckung des neuen Daches gewährleisten, dass es nicht mehr in die Kirche hineinregnet, werden die Bleiplatten entfernt und die vertikalen Umhüllungen, Verkleidungen und Abschlüsse des Daches vorgenommen.