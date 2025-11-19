Dieb gab sich als Angesteller eines Hotels in Málaga aus und stahl Koffer mit Schmuck im Wert von mehr als 47.000 Euro

SUR Málaga Mittwoch, 19. November 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat in Málaga den mutmaßlichen Täter identifiziert, der zahlreiche Diebstähle in Hotels begangen haben soll und dabei in mehreren Provinzen Spaniens unterwegs war. Die Verhaftung erfolgte schließlich im Madrider Stadtteil Chamartín, als er gerade eine weitere Straftat begehen wollte.

Wie die Provinzpolizei von Málaga mitteilte, hatte der Mann in einem Hotel im Zentrum von Málaga den Koffer einer Touristin mit Schmuck im Wert von mehr als 47.000 Euro an sich genommen, indem er sich beim Einchecken als Hotelangestellter ausgab.

Der Mann trug ein weißes Hemd, das in den Augen des Opfers die Dienstkleidung der Angestellten der Einrichtung war, während die wirklichen Hotelangestellten dachten, er sei ein Begleiter der Frau. Die Ermittler begannen, Maßnahmen zur vollständigen Klärung des Sachverhalts zu ergreifen, um Bilder zu sammeln und Aussagen des Opfers, von Zeugen und Hotelangestellten aufzunehmen.

Dabei wurden Bilder von ähnlichen Vorfällen in anderen Provinzen ausfindig gemacht, anhand derer der Täter, der von Zeugen und dem Opfer zweifelsfrei erkannt wurde, vollständig identifiziert werden konnte.

Da die Suche nach dem Mann in der Provinz Málaga erfolglos blieb, wurde auf nationaler Ebene eine Anzeige bei der Polizei erstattet, die bald Früchte trug. Der Mann wurde in Madrid, genauer gesagt im Bezirk Chamartín, in der Nähe eines Hotels, ausfindig gemacht und identifiziert; zu seinen Habseligkeiten gehörten ein Ausweis des genannten Hotels und ein Schraubenzieher.

Neben der polizeilichen Anzeige, die von der Ermittlungsgruppe des Bezirks Centro-Malaga erstattet wurde, gab es fünf gerichtliche Anzeigen von verschiedenen Gerichten in ganz Spanien, die alle ähnliche Vorfälle betrafen.