Ein großer Ficus-Baum fällt auf mehrere Autos in Málagas Stadtteil Huelin

Rossel Aparicio Málaga Mittwoch, 24. September 2025 Teilen

Einen gewaltigen Schock haben am heutigen Mittwoch Anwohner und Passanten im Stadtteil Huelin in Málaga bekommen. Kurz vor 11 Uhr stürzte ein großer Baum, ein Ficus, zu Boden und seine Äste fielen auf mehrere geparkte Autos in der Calle Antonio Soler, nahe der Calle Tomás de Echeverría. Glücklicherweise gab es bei dem Unglück keine Verletzten.

Nur wenige Augenblicke vor dem Vorfall hatte eine Autofahrerin in der Gegend geparkt: «Der Baum, der Baum!», rief sie, erschrocken über den Sturz des großen Ficus. Ein weiteres Auto, das unter den Ästen eingeklemmt wurde, gehört dem Inhaber des Friseursalons Masculino Plural, der sich genau an der Stelle befindet, an der sich der Vorfall ereignete. «Ich betreute gerade einen Kunden, als ich den Baum fallen sah. Wir waren sehr erschrocken, weil wir zunächst nicht wussten, ob sich jemand darunter befand», sagte José Granados, der Leiter des Friseursalons.

«Es ist eine Straße mit viel Verkehr von Bürgern und Autos, Gott sei Dank gab es keine Verletzten», meinte er. «Mein Auto stand unter den Ästen. Es ist etwas beschädigt, ich muss es noch begutachten», sagte er. Laut Granados wurden direkt neben dem umgestürzten Baum Arbeiten zur Ausbesserung des Bürgersteigs durchgeführt.

Der Ficus lag einen Teil des Vormittags in der Mitte der Straße und wurde für den Verkehr gesperrt, um die Entfernung zu ermöglichen. Die Nachbarn in der Gegend haben den SUR gebeten, die Bäume in der Umgebung zu kontrollieren. «Ich habe einen weiteren Ficus-Baum vor dem Friseursalon, dessen Wurzeln den Bürgersteig anhebt. Ich habe es schon der Stadtverwaltung mitgeteilt», fügt er hinzu.