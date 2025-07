Baum fällt vor Auto in Málaga - Familie mit Baby kommt mit dem Schrecken davon

Cristina Pinto Málaga Montag, 21. Juli 2025 | Actualizado 12:54h. Compartir

Beatriz und Álvaro waren gerade mit dem Einkaufen fertig. Als sie im Viertel ankamen, fuhr gerade ein Auto aus einer freien Parklücke. Was für ein Glück, dachten sie. Was sie nicht wussten, war, dass das wahre Glück nur wenige Sekunden später auf ihrer Seite war. Beatriz war bereits aus dem Auto gestiegen und hatte gerade den Kinderwagen für ihren sieben Monate alten Sohn Alejandro zusammengebaut. Álvaro war mit dem kleinen Jungen noch im Auto. Ein Geräusch und die Schreie der Leute auf den Terrassen der benachbarten Kneipen alarmierten sie. Ein Baum war am Umfallen. Glücklicherweise fiel er nicht auf, sonder vor das Auto. «Mein Baby war einen halben Meter von dem Unglück entfernt», sagt Beatriz und kann ihr Glück immer noch nicht fassen.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, den 19. Juli, gegen 21 Uhr in der Calle Juan Muñoz Herrera im Viertel Puerta Blanca. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um den Baum zu zersägen und die Teile anschließend wegzuräumen. Auch die Ortspolizei kam dazu. In der Zwischenzeit beklagten sich die Anwohner: «Eines Tages werden wir ein Unglück erleben, und zwar ein sehr ernstes», erklärten sie. Santiago Moreno, ein Anwohner und Gärtner seit mehr als 30 Jahren, erklärte gegenüber dieser Zeitung: «Alle Bäume im Viertel sind morsch, in den letzten Jahren sind immer wieder welche umgefallen. Am selben Tag fiel morgens ein Ast auf mein Auto, am Nachmittag ein weiterer», sagt er.

Der Schock dieses Augenblicks ist noch nicht vergessen. Wenn Beatriz dieser Zeitung davon erzählt, zittert ihre Stimme immer noch vor Aufregung. Sie gesteht, dass sie nach dem Ereignis eine Panikattacke hatte. «Das erste, woran ich dachte, war mein Kind, ich konnte nicht glauben, dass das passiert ist. Beim Einparken wollte ich noch ein Stück vorfahren, weil der Abstand zum nächsten Auto relativ groß war. Gut, dass ich dass nicht gemacht habe», seufzt Beatriz.

Nach Angaben der Feuerwehr gab es an diesem Tag bereits sechs solcher Vorfälle. Santiago Moreno, der die Szene miterlebt hat, sagt, dass das Viertel vom Rathaus vernachlässigt werde und viele Bäume von Pilzen befallen seien. «Einmal im Monat muss die Feuerwehr kommen, weil so etwas passiert. Und das hat nichts mit dem Wind zu tun, es ist einfach so, dass die Bäume nicht instand gehalten werden», so Moreno.