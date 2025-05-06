Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Kurioses

Frau wirft in Gesundheitszentrum in Málaga einer Krankenschwester Urinprobe ins Gesicht

18-Jährige hielt die Wartezeit für zu lang - Festname und Schnellverfahren wegen Angriffs auf das sanitäre Personal

SUR

Malaga

Dienstag, 6. Mai 2025

Beamte der Nationalen Polizei haben eine 18-jährige junge Frau verhaftet, die eine Krankenschwester in einem Gesundheitszentrum in Málaga angegriffen haben soll. Die Frau, die sich in die Klinik begeben hatte, um sich medizinischen Tests zu unterziehen, warf der Krankenschwester eine Urinprobe ins Gesicht und stürzte sich auf sie, um sie anzugreifen. Das Sicherheitspersonal auf dem Gelände verhinderte weitere Aggressionen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagmorgen im Gesundheitszentrum von La Roca. «Es war 9 Uhr morgens, als sich eine junge Frau einem Schwangerschaftstest unterziehen wollte. Sie war offenbar verärgert über die lange Wartezeit, die sie in Kauf nehmen musste. Zur Überraschung der anderen Personen, die sich im Wartezimmer befanden, begann das Mädchen, eine Krankenschwester, die sich um sie kümmerte, zu beleidigen», heißt es in einer Erklärung der Nationalpolizei.

Im Polizeibericht heißt es: «Die junge Frau ließ nicht von ihrer aggressiven und trotzigen Haltung ab, sondern schüttete der Krankenschwester eine Urinprobe ins Gesicht und tränkte sie. Sie stürzte sich sogar auf die Angestellte, um sie anzugreifen, wurde aber vom Sicherheitspersonal des Zentrums aufgehalten, das die Notrufnummer 091 wählte», heißt es in der Mitteilung.

Beamte der Nationalpolizei nahmen die junge Frau noch am Tatort fest und zeigten sie wegen ihres Angriffs auf das Gesundheitspersonal an. Die Beteiligten - sie und die Krankenschwester, die bei der Polizei ausgesagt hatte - wurden noch am selben Nachmittag zu einem Schnellverfahren vor Gericht geladen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dicke Luft im Flieger: Das Pups-Problem
  2. 2 Bargeld war gestern: Wie digital ist Spanien?
  3. 3 Neue blaue Zone legt einen Tarif von 52 Euro pro Jahr für Anwohner fest
  4. 4 Spaniens Jugend rückt nach rechts
  5. 5 Nächste Eskalationsstufe beim FC Barcelona: Ter Stegen nicht mehr Kapitän
  6. 6 Unternehmen in Málaga melden derzeit mehr als 1.530 vakante Stellen im IT-Bereich
  7. 7 Die Dynastie der Herzöge von Alba zeigt in Málaga die Kunst, die ihre Paläste schmückt
  8. 8 Teufelskreis des Hasses
  9. 9 Rodolfo Sancho pocht auf sein «Recht und die Pflicht, weiterzumachen»
  10. 10 Salistre, Melody und Seguridad Social treten bei der Feria von Almuñécar auf

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Frau wirft in Gesundheitszentrum in Málaga einer Krankenschwester Urinprobe ins Gesicht

Frau wirft in Gesundheitszentrum in Málaga einer Krankenschwester Urinprobe ins Gesicht