Frau wirft in Gesundheitszentrum in Málaga einer Krankenschwester Urinprobe ins Gesicht

SUR Malaga Dienstag, 6. Mai 2025 Teilen

Beamte der Nationalen Polizei haben eine 18-jährige junge Frau verhaftet, die eine Krankenschwester in einem Gesundheitszentrum in Málaga angegriffen haben soll. Die Frau, die sich in die Klinik begeben hatte, um sich medizinischen Tests zu unterziehen, warf der Krankenschwester eine Urinprobe ins Gesicht und stürzte sich auf sie, um sie anzugreifen. Das Sicherheitspersonal auf dem Gelände verhinderte weitere Aggressionen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagmorgen im Gesundheitszentrum von La Roca. «Es war 9 Uhr morgens, als sich eine junge Frau einem Schwangerschaftstest unterziehen wollte. Sie war offenbar verärgert über die lange Wartezeit, die sie in Kauf nehmen musste. Zur Überraschung der anderen Personen, die sich im Wartezimmer befanden, begann das Mädchen, eine Krankenschwester, die sich um sie kümmerte, zu beleidigen», heißt es in einer Erklärung der Nationalpolizei.

Im Polizeibericht heißt es: «Die junge Frau ließ nicht von ihrer aggressiven und trotzigen Haltung ab, sondern schüttete der Krankenschwester eine Urinprobe ins Gesicht und tränkte sie. Sie stürzte sich sogar auf die Angestellte, um sie anzugreifen, wurde aber vom Sicherheitspersonal des Zentrums aufgehalten, das die Notrufnummer 091 wählte», heißt es in der Mitteilung.

Beamte der Nationalpolizei nahmen die junge Frau noch am Tatort fest und zeigten sie wegen ihres Angriffs auf das Gesundheitspersonal an. Die Beteiligten - sie und die Krankenschwester, die bei der Polizei ausgesagt hatte - wurden noch am selben Nachmittag zu einem Schnellverfahren vor Gericht geladen.