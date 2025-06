Größte Carbon-Segelyacht der Welt legt im Hafen von Málaga an

Ignacio Lillo Málaga Mittwoch, 25. Juni 2025 Compartir

Der Megayachthafen - das heißt, die Anlegestellen für große Yachten an den Hafenmofeln 1 und 2 - hat am heutigen Mittwoch eine neue Yacht in Empfang genommen, die aus dem üblichen Schema der luxuriösen Schiffe herausfällt, die normalerweise den Hafen von Málaga besuchen. Es handelt sich um die Ravenger, die mit ihren aerodynamischen Linien und ihrer Länge von fast 54 Metern (bei einer Breite von nur 9,55 Metern) die längste Kohlefaseryacht in ihrer Kategorie ist. Darüber hinaus ist sie mit einem einzigen 75 Meter hohen Aluminiummast ausgestattet (einer der höchsten der Welt). Das macht sie auch zu einer der schnellsten, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 Knoten, und sie hat bereits an Regatten teilgenommen.

Die Ravenger wurde in Finnland von der Werft Baltic Yachts gebaut und 2017 ausgeliefert, wie auf verschiedenen spezialisierten Websites zu lesen ist. Ihre maximale Reichweite beträgt 2.500 Seemeilen bei Reisegeschwindigkeit, auch dank der Unterstützung durch einen Dieselmotor. Sie bietet Platz für 14 Passagiere in sieben Kabinen und eine Besatzung von sieben Fachleuten. Das Deck ist aus natürlichem Teakholz gefertigt.

Die Ravenger gilt in der Branche als eine der besten Segelyachten der Welt in ihrer Kategorie, zwischen 50 und 55 Metern, mit überdurchschnittlichen Reise- und Höchstgeschwindigkeiten. Sie segelt unter der Flagge des Vereinigten Königreichs. Sie befindet sich in einem technischen Zwischenstopp an der Hafenmole 1 und wird voraussichtlich für den Rest der Woche in Málaga bleiben.

Yacht Silver Shalis kommt diese Tage

In diesen Tagen kommte in den Yachthafen von Málaga eine weitere große Yacht, die durch ihren blauen Rumpf auffällt. Es handelt sich um die Silver Shalis, gebaut von der US-Werft Marina Delta (2010), mit einer Länge von 53 Metern.

Das Schiff bietet Platz für 12 Gäste und eine 14-köpfige Besatzung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 Knoten bei einer Reisegeschwindigkeit von 14 Knoten und einer Reichweite von 3.000 Seemeilen. Die Silver Shalis gehört dem US-amerikanischen Immobilienunternehmer Larry Silverstein, Vorsitzender und CEO von Silverstein Properties, der für seine Beteiligung am World Trade Center-Komplex in New York bekannt ist.

Der Name der Yacht bezieht sich auf seinen Nachnamen (Silver) und die Namen seiner beiden Töchter (Sharon und Lisa, Shalis). Zu den Merkmalen gehören ein Aufzug, mit dem man sich leicht zwischen den Decks bewegen kann, ein Außenpool und ein Fitnessraum auf dem Oberdeck.