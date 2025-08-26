Hotel von Fußballstar Piqué in Málaga nimmt Formen an

Pilar Martínez Málaga Dienstag, 26. August 2025 Teilen

Das als Piqués Hotel bekannte ME Málaga, das erste Luxushotel von Meliá in der Hauptstadt der Costa del Sol, zeigt jetzt sein Gesicht. Die Plane, die die Fassade verdeckt, wurde entfernt und die Ästhetik des Gebäudes, das am 10. Oktober seine ersten Gäste empfangen wird, ist nun zu sehen. Das Fünf-Sterne-Hotel, das sich auf dem ehemaligen Gelände des Kinos Andalucía in der Calle Victoria, neben der Plaza de la Merced und mit Blick auf das Meer und die Monumente der Alcazaba befindet, wird das fünfte Fünf-Sterne-Hotel der Stadt sein und die Ankunft der Luxusmarke ME von Meliá in der Stadt markieren.

Das von der Gesellschaft Kerad EB geförderte Hotel, die zu einer Investmentgruppe gehört, hinter der der ehemalige Fußballspieler des FC Barcelona, Gerard Piqué, steht, befindet sich in einem Gebäude mit Erdgeschoss und Zwischengeschoss, fünf weiteren Etagen und einem Penthouse mit einer Höhe von mehr als 35 Metern. Das Hotel wird über 105 Doppelzimmer, acht Suiten und 15 Junior-Suiten verfügen. Bei der Präsentation des Hotels zeigte sich Gabriel Escarrer, Präsident und CEO von Meliá Hotels International, überzeugt, dass «ME by Meliá in dieser Stadt seinen natürlichen Platz finden wird, um mit großem Erfolg auf die Nachfrage des neuen Luxusreisenden zu reagieren».

128 Das sind die Zimmer, die das Hotel anbieten wird, darunter acht Suiten und 15 Junior-Suiten.

Escarrer hat die Investition in dieses Haus, das auch über ein Kongresszentrum, ein A-la-carte-Restaurant und eine Cafeteria verfügt, auf 50 Millionen erhöht. Die Kette weist darauf hin, dass das Hotel im ersten Stock ein Kongresszentrum und einen Fitnessraum haben wird, während sich die Zimmer auf die nächsten vier Stockwerke verteilen werden. Darüber hinaus wird das Penthouse über einen großen beheizten Infinity-Pool mit Solarium verfügen, an den sich eine Bar und ein Restaurant anschließen, das nach eigenen Angaben die beste Dachterrasse der Stadt Málaga werden soll. «Diese Räume werden das Epizentrum des sozialen Lebens und der kulturellen Agenda des Hotels sein und spiegeln das Wesen der Marke ME by Meliá wider: ein Spiegelbild der neuesten Trends und künstlerischen Kreationen der lokalen Szene», erklärt das Unternehmen.

Der Präsident dieser Kette erklärte kürzlich in einem Interview mit SUR, dass dies nicht das letzte Projekt von Meliá in Málaga sein wird, sondern dass das Unternehmen bereits andere Möglichkeiten in der Hauptstadt der Costa del Sol prüft. «Für mich ist Málaga eine großartige Stadt», sagte er.