Hotel von Fußball-Star Piqué in Málaga soll am 10. Oktober öffnen

Dienstag, 8. Juli 2025

Es gibt bereits ein Eröffnungsdatum für das Hotel des Fußballers PIrqué in Málaga. Meliá wird dieses Fünf-Sterne-Haus, das die avantgardistische Luxusmarke ME trägt, am 10. Oktober eröffnen, wie die Kette bestätigte, die das Hotel bereits auf ihrer Webseite bewirbt. Es handelt sich um die Eröffnung des wichtigsten Hotelprojekts in der Hauptstadt der Costa del Sol für dieses Jahr.

Das Hotel, das sich am ehemaligen Standort des Kinos Andalucía in der Calle Victoria neben der Plaza de la Merced und mit Blick auf das Meer und die Burg Alcazaba befindet, wird das fünfte Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt sein und die Ankunft der Marke Meliá in der Stadt markieren. Eine stilvolle Landung, denn es wird unter der Marke ME by Meliá betrieben, einer der bekanntesten Marken im Luxussegment. «Es verbindet Architektur, Design, Kunst und Gastronomie, um den Gästen ein authentisches Erlebnis zu bieten, das mit der Essenz des Reiseziels verbunden ist», erklärte das Unternehmen.

Das von der Gesellschaft Kerad EB geförderte Hotel, die zu einer Investmentgruppe gehört, hinter der der ehemalige Fußballspieler des FC Barcelona, Gerard Piqué, steht, befindet sich in einem Gebäude mit einer Höhe von mehr als 35 Metern mit Erdgeschoss und Zwischengeschoss, fünf weiteren Etagen und einem Penthouse. Das Hotel wird über 105 Doppelzimmer, acht Suiten und 15 Junior-Suiten verfügen.

128 Das sind die Zimmer, die das Hotel anbieten wird, darunter acht Suiten und 15 Junior-Suiten.

Auf der Website des Unternehmens wird das ME by Meliá bereits als «ein Ort, an dem Kunst, Kultur, Gastronomie und Musik mit dem Geist des Südens verschmelzen» vermarktet und lädt die Reisenden ein, «ihre kreativste Seite mit dem pulsierenden Rhythmus der Stadt zu verbinden. Ein Fünf-Sterne-Hotel im Herzen von Málaga, umgeben vom architektonischen Erbe und den wichtigsten Museen». Außerdem wird hervorgehoben, dass «die Dachterrasse mit ihrem Infinity-Pool und dem atemberaubenden Panoramablick auf die Costa del Sol Sie in ihren Bann ziehen wird. Es ist der ideale Ort, um die spektakuläre Aussicht auf die Stadt zu genießen».

Das Hotel wird einen Konferenzsaal und einen Fitnessraum im ersten Stock haben, während die nächsten vier Stockwerke insgesamt 128 Zimmer beherbergen werden. Das Penthouse wird einen großen beheizten Infinity-Außenpool mit Solarium, eine Bar und ein Restaurant beherbergen, das, wie es heißt, den Anspruch erhebt, die beste Dachterrasse in der Stadt Málaga zu werden.

Für das erste Eröffnungswochenende dieser Einrichtung beträgt der günstigste Preis 617 Euro pro Nacht ohne Frühstück, er steigt auf 693 Euro pro Aufenthalt im so genannten «Extra ME» und auf 978 Euro in der «Extra ME+ Junior Suite» mit Blick auf die Alcazaba. Der höchste Preis an diesem Wochenende ist die «Ultimate ME+ Panoramic Suite» mit Kingsize-Bett und einem Preis von 2.327 Euro pro Nacht.