Krankenhäuser halten am Montag Notfall- und Onkologiedienste dank Generatoren aufrecht

José Antonio Sau MÁLAGA. Freitag, 2. Mai 2025

Die Krankenhäuser der Provinzhauptstadt Málaga haben am Montag trotz des Stromausfalls weitergearbeitet, dank der leistungsstarken Generatoren in den Zentren. Sowohl die Notaufnahmen als auch die onkologischen Abteilungen blieben den ganzen Tag über in Betrieb, aber am Nachmittag wurden keine planmäßigen Operationen, Sprechstunden oder diagnostische Tests durchgeführt, um so viel Strom wie möglich für die kommenden Stunden und die wichtigsten Interventionen zu sparen.

Das Personal der Krankenhäuser nahm seine Aufgaben wahr, auch wenn es vielerorts zu Zwischenfällen kam. So gab es Patienten, die aus anderen Orten gekommen waren und nicht nach Hause gebracht werden konnten aufgrund fehlender Krankenwagen oder Taxis. Ferner wurden weniger schwerwiegende Operationen und eine Reihe von Tests wie Elektrokardiogramme ausgesetzt.

Intensivstationen in Betrieb

Die Intensivstationen und Chirurgie-Abteilungen konnten jedoch problemlos dringende Operationen weiterhin durchführen, da alle Krankenhäuser über leistungsstarke Generatoren verfügen. Dennoch war es kein Tag wie jeder andere: Im Regionalkrankenhaus (ehemals: Carlos Haya) zum Beispiel sagten zwei Krankenwagenfahrer dieser Zeitung, dass es «Wahnsinn» sei, Patienten nach Hause zu bringen, weil die Aufzüge nicht funktionierten. «Wir waren nicht in der Lage, Hilfe anzufordern, um die Patienten nach oben zu bringen», erklärten sie.

Quellen aus dem Gesundheitswesen bestätigten ihrerseits, dass etliche für Montagnachmittag geplante Operationen im Regionalkrankenhaus abgesagt wurden. «Im Krankenhaus herrscht kein Mangel an Hochleistungsgeneratoren, aber die Lichter in den Fluren wurden abgeschaltet, um nicht noch mehr zu verbrauchen, falls sie gebraucht werden. Einige Türen müssen von Hand geöffnet werden», hieß es. Zumindest um halb sechs Uhr funktionierte der Operationssaal der Traumatologie-Abteilung. Auch wurden einige Sprechstunden aufrecht erhalten, obwohl es in den meisten Fällen nicht möglich war, bestimmte Tests durchzuführen.

Die Universitätsklinik gab an, dass sie dank der Versorgung mit Generatoren nach dem Stromausfall in der Lage war, alle für Montag geplanten Aktivitäten bis 15 Uhr aufrecht zu erhalten. «Ab diesem Zeitpunkt und bis auf weiteres wird der planmäßige Betrieb ausgesetzt und nur noch dringende Aktivitäten sind gewährleistet. Wir möchten darauf hinweisen, dass alle von diesem Vorfall betroffenen Patienten so schnell wie möglich einen neuen Termin erhalten, sobald sich die Situation wieder normalisiert hat», erklärte die Klinik.

In der Abteilung für Strahlenonkologie der Mutter-Kind-Klinik Materno Infantil stand das gesamte medizinische Personal am Montag gegen ein Uhr vor der Tür. Ärzte und Pflegepersonal wollten sich um 15 Patienten kümmern, aber gegen 12.45 Uhr wurde einer von ihnen bestrahlt, als die Krankenliege auf halber Höhe stehen blieb. «Wir waren dabei, einen Patienten zu transportieren, und die Maschinen blieben stehen», sagte einer der Mitarbeiter. Einige der Ärzte riefen im Regionalkrankenhaus an. «Hier haben wir eine Maschine, dort haben sie drei plus einen Scanner», sagte eine Ärztin.

In der pädiatrischen Unfall- und Notaufnahme, die sich neben der Strahlenonkologie befindet, sprachen mehrere Angehörige von Patienten mit ihren Verwandten, um zu erklären, dass das Internet ausgefallen war und sie darauf warteten, dass die Ärzte ihnen mitteilten, wie sie weiter vorgehen würden.

Kliniken improvisierten

Einige Nutzer, die die pädiatrische Notaufnahme verließen, erklärten, dass alles wie bisher funktioniere, nur dass sie nicht mehr über Bildschirme aufgerufen werden, sondern mit einem Mikrofon und ihrem Vor- und Nachnamen in die Sprechstunde gerufen werden.

Eine Ärztin sagte, sie habe zum Zeitpunkt des Stromausfalls einen Patienten unter künsticher Beatmung im Operationssaal gehabt, und man habe beschlossen, so weiterzumachen wie bisher. Alles ging gut aus. «Die Generatoren haben weiter funktioniert», sagte sie.