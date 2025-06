Malagueño startet Weltall-Experiment für den Pflanzenanbau auf dem Mond

IGNACIO LILLO MÁLAGA. Sonntag, 15. Juni 2025 Compartir

Das Gemüse, das in nicht allzu ferner Zeit in den Basisstationen auf dem Mond angebaut werden soll, hat das Siegel 'made in Málaga'. Die Rede ist von dem Projekt 'Green Moon' (Grüner Mond), das der aus Málaga stammende Ingenieur José María Ortega Hernández entworfen hat und das darauf abzielt, die Entwicklung von Pflanzen in der Mondatmosphäre zu beobachten. Noch wird ein wenig Zeit vergehen, bis dies möglich ist, wesentlich früher aber soll mit dem Test im Weltraum begonnen werden.

'Green Moon' hat einen Alliierten gefunden: Es handelt sich um das spanische Technologieunternehmen Orbital Paradigm. Dank der Vereinbarung zwischen den beiden neuen Partnern werden Samen an Bord der ersten Mission in der Erdumlaufbahn sein, die für Ende 2026 geplant ist. Wie Ortega Hernández erklärte, werden die Samen an Bord einer von Orbital Paradigm entwickelten Druckkapsel reisen, die «speziell für Experimente in der Schwerelosigkeit und die Wiedererlangung der Fracht nach der Mission entwickelt» worden sei.

Während des mehrtägigen Flugs wird im Rahmen von 'Green Moon Project' das Wachstum der Pflanzen unter mondähnlichen Bedingungen erforscht. Dazu, so Ortega Hernández, werde ein Regolith-Simulant verwendet, also eine dem Mond vergleichbare Erde, die in Granada mit Bodenproben von den Kanaren hergestellt wurde. So soll pflanzenbiologisches und geologisches Wissen dieses Planeten in einem realen Weltraumumfeld eingesetzt werden. «Das wird als wissenchaftlicher Demonstator dienen, aus dem Daten für weitere Erkenntnisse in der Weltraumlandwirtschaft genutzt werden können», fügt Ortega Hernández hinzu.

Die Mission ist ein entscheidender Schritt für das Projekt mit Stempel aus Málaga, da analysiert werden kann, wie Pflanzen in einem schwerelosen Raum reagieren. Die Kapsel von Orbital Paradigm erlaubt zudem die Überwachung der Experimente während des Flugs, wodurch sich die Betreiber noch mehr wertvolle Erkenntnisse für wissenschaftliche Arbeiten erhoffen.

Die Vereinbarung zwischen Green Moon und Orbital Paradigm ist auch ein Beispiel für die Innovationskraft des spanischen Ingenieurswesens und der hiesigen Wissenschaft. «Die Mission ist ein Wendepunkt für unser Projekt», sagt José María Ortega. «Es ist der erste Zwischenschritt, bevor wir mit 'Green Moon Project' auf dem Mond experimentieren können.» Mit zu diesem Erfolg hat auch 'New Space' beigetragen, die globale Strategie zur Demokratisierung des Weltraums.

Das Experiment

Die Druckkapsel mit den bereits keimenden Samen in ihrem Inneren wird die Erde rund 14 Tage umkreisen. «So sehen wir den kompletten Zyklus des beginnenden Wachstums einer Pflanze und können besser verstehen, wie dieses Wachstum in der Schwerelosigkeit vor sich geht», erklärt Ortega Hernández.

Für den Flug werden zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen: eine Miura 5-Rakete von der spanischen PLD Space oder eine Falcon von Space X, dem Unternehmen von Elon Musk. Ein Sprecher von Orbital Paradigm erklärt: «Die 'Learn To Fly'-Mission wird das erste spanische Raumtransportfahrzeug sein, das eine orbitale Rückholmission durchführt und so die Transportkette vervollständigt. Das verleiht unserem Land eine wichtige strategische Fähigkeit.» Es sei ein weiterer Schritt in der Industrialisierung des Weltraums, und «erlaubt uns, unseren Kunden den Logistikservice in der Mikrogravitation anzubieten, der häufig gesucht wird.»

Ingenieur Ortega Hernández fügt hinzu: «Wir haben den Platz tatsächlich bereits gebucht. Wir freuen uns wahnsinnig, es ist eine riesige Chance, denn 'Green Moon' wird von den Experimenten, die wir hier auf der Erde durchgeführt haben, zur nächsten Stufe springen.» Dabei verweist er auch auf die Forscher von Unternehmen und Institutionen, die ihn bei diesem Abenteuer begleitet haben, wie die Grupo Herogra und Innoplant, beides Unternehmen aus Granada, oder die Universität des Baskenlandes, das Zentrum für Astrobiologie, INTA-CSIC und die Inselregierungen von Lanzarote und La Palma. «Es ist wirklich ein historischer Moment für 'Green Moon'. Jetzt gehen wir den Zwischenschritt, um unser Experiment und unsere Technologie zu testen, aber in ein paar Jahren fliegen wir auf den Mond. Alles geht mit Riesenschritten und sehr schnell voran. Da sind wir uns sicher», meint Ortega Hernández.