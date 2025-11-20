Mann schwerverletzt im Krankenhaus nach Schüssen auf Wohnmobil-Parkplatz in Málaga

María José Díaz Alcalá Málaga Donnerstag, 20. November 2025 Teilen

Am Mittwochnachmittag ist auf dem Wohnmobil-Parkplatz am Einkaufszentrum Los Patios in der Nähe des Sportpalastes Martín Carpena in Málaga auf einen 60-jährigen Mann geschossen worden, der schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Nationalpolizei hat eine Pistole gefunden, die im Rad eines Wohnmobils versteckt war, das neben dem des Mannes geparkt war. Wie diese Zeitung erfahren hat, fanden die Beamten die Waffe, nachdem der Besitzer eines anderen Wohnmobils, mit dem das Opfer angeblich eine freundschaftliche Beziehung hat, auf den Fundort hingewiesen hatte.

Die Mordkommission der Provinzpolizei von Málaga, die die Ermittlungen übernommen hat, versucht nun herauszufinden, ob die Waffe, die in dem Gebiet gefunden wurde, in dem sich der Vorfall mit der Schusswaffe ereignete, mit dem Vorfall in Verbindung steht, sowie die Umstände, unter denen der Vorfall stattfand und die Person, die den Abzug betätigt hat.

Die Ermittlungen gehen vorerst weiter, während das Opfer im Krankenhaus El Clínico behandelt wird, obwohl die Schusswunde eine Eintritts- und Austrittswunde im Bein hatte und keine Angst um sein Leben bestand, heißt es. Nach Angaben von Angehörigen lebte der etwa 60-jährige Mann seit langem in der Gegend in einem Wohnmobil und «hat mit niemandem Probleme».

Die Wohnwagenfahrer, mit denen diese Zeitung sprechen konnte, sagten, sie hätten die Schüsse nicht gehört. «Ich habe viele Leute gesehen, die rausguckten und zuschauten, und als ich es merkte, waren die Polizei und der Krankenwagen schon da», sagte einer von ihnen. Kurz zuvor habe er noch ein paar Bier mit dem Verletzten getrunken, der beim Eintreffen der Rettungskräfte in einer Blutlache vor der Tür des Wohnwagens seines Freundes lag.

Nach Einbruch der Dunkelheit und nachdem die Pistole gefunden worden war, kontrollierten die Ermittler in Begleitung des letzteren sein Fahrzeug und brachten ihn zum Polizeipräsidium. Soweit diese Zeitung feststellen konnte, wurden jedoch keine Festnahmen vorgenommen, und die Hypothesen sind noch offen.

Es sei daran erinnert, dass die letzte Schießerei in Málaga, die bekannt wurde, Ende Oktober in El Tarajal, im Stadtteil Campanillas, stattfand, nachdem drei Personen und ein Paar, die sich eine Terrasse in einer Bar teilten, in einen Streit geraten waren. Sie saßen nicht zusammen, sie kannten sich nicht einmal, aber die Gruppe begann angeblich, die Frau zu belästigen. Daraufhin zog ihr Mann eine Waffe und zeigte sie ihnen, um sie einzuschüchtern. Die Gruppe tat dies jedoch nicht, sondern verhöhnte sie mit der Behauptung, es handele sich um eine «Spielzeug»-Waffe. Dann fielen die Schüsse. Obwohl keiner von ihnen von den Kugeln getroffen wurde, wurde einer von ihnen schließlich vom Gewehrkolben getroffen.