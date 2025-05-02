Michelin-Sterne-Gala am 25. September in Málaga

Juan Soto MÁLAGA. Freitag, 2. Mai 2025 Teilen

Málaga wird am Dienstag, 25. November, zum nationalen Epizentrum der Gastronomie. Die Provinzhauptstadt wird an diesem Tag Gastgeber der Präsentation des Michelin-Führers Spanien 2026 sein, einer Veranstaltung mit internationaler Ausstrahlung, die im Kongress- und Messepalast stattfindet und an der die besten Köche aus dem ganzen Land teilnehmen werden.

Die offizielle Präsentation des Ereignisses fand am vergangenen Freitag in der Hotelfachschule La Cónsula in Málaga statt. Anwesend waren die Verantwortlichen des Michelin-Führers sowie Vertreter der lokalen, provinziellen und regionalen Verwaltungen sowie alle Sterneköche der Provinz Málaga.

Málaga wird zum ersten Mal Gastgeber für die Präsentation des internationalen Referenzhandbuchs der Gastronomie sein und löst damit Murcia ab, wo sie im letzten Jahr stattfand. Die Entscheidung für Málaga fiel nach einem entscheidenden Impuls der andalusischen Regionalregierung, der Stadtverwaltung von Málaga und der Provinzregierung, die zusammen eine Million Euro bereitstellen werden, um die Veranstaltung zu ermöglichen (600.000, 200.000, 200.000 Euro).

Es wird erwartet, dass es eine «ganz besondere» Ausgabe sein wird, da der Gastroführer sein 125-jähriges Bestehen feiert.Das Galadinner wird an diesem Abend von Marcos Granda (Skina) und Benito Gómez (Bardal) koordiniert

Die Kommunikationsdirektorin von Michelin Spanien und Portugal, Mónica Rius, erklärte, dass die Ausgabe von Málaga eine ganz besondere sein wird, da der Gastronomieführer sein 125-jähriges Bestehen und die 115. Ausgabe in Spanien feiert, was ihn zu einer Referenzpublikation macht, «die eine langfristige Vision und Beständigkeit als Kriterien hat».

Miguel Pereda, Handels- und Marketingdirektor der Marke, erklärte, dass die Entscheidung für Málaga auf drei wesentliche Punkte zurückzuführen sei: «die Vitalität und Dynamik der Aktivitäten zur Förderung der Gastronomie», die in der Provinz vor allem von der Marke 'Sabor a Málaga' durchgeführt werden; «das Niveau und das Angebot der Provinz», die im Führer mit 34 Betrieben (darunter neun mit Michelin-Sternen) vertreten ist; und «die leichte Erreichbarkeit des Reiseziels und das gastronomische Angebot für die Gäste».

Die Präsentation des Führers beginnt um 19 Uhr – eine halbe Stunde vor dem traditionellen Roten Teppich – und wird von rund 700 Gästen besucht, darunter alle Köche Spaniens mit zwei und drei Michelin-Sternen. Anschließend findet ein Galadinner statt, das dieses Mal von den Zwei-Sterne-Trägern aus Málaga, Marcos Granda (Skina) und Benito Gómez (Bardal), koordiniert wird.

Beide haben versichert, dass die Wahl eine große Ehre, aber auch eine große Verpflichtung ist. Für das Abendessen werden sie von zahlreichen Köchen aus der Provinz umgeben sein, denn sie haben «die Verantwortung, die beste Gala der Geschichte auszurichten».

Provinzpräsident Francisco Salado rühmte am Freitag die Sterneköche der Provinz, «weil sie Teil der Marke Málaga sind» und weil sie sich für eine nachhaltige und regionale Küche einsetzen.