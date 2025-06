Sechs verletzte Polizisten bei Einsatz wegen Lärm bei einer Party in Málaga

Juan Cano Málaga Mittwoch, 4. Juni 2025 Compartir

Was als routinemäßige Lärmbelästigung begann, endete in einer Schlägerei. Die Ortspolizei hat drei Männer festgenommen, die auf die Aufforderung der Beamten, sich auszuweisen und die Musik auf einer Party in Málaga leiser zu stellen, aggressiv reagierten. Acht Personen wurden verletzt - sechs Beamte und zwei der Festgenommenen - alle leicht.

Der Vorfall ereignete sich am Montag am späten Nachmittag in einer Villa in der Urbanisation Pinares de San Antón. Eine Streife der Ortspolizei begab sich zu dem auf einem großen Grundstück gelegenen Haus, nachdem ein Nachbar angerufen hatte, der sich über den Lärm durch Musik bei einem Treffen von Freunden beschwerte, das offenbar in dem Haus stattfand.

Der Eigentümer des Hauses kam zur Tür hinaus. Die Beamten fragten ihn nach seinen Papieren, um ihn gemäß der städtischen Verodnung zum friedlichen Zusammenleben anzuzeigen. Offenbar weigerte er sich zunächst, sich auszuweisen, mit der Begründung, er befinde sich auf seinem Grundstück, willigte aber schließlich ein. Als er über die Ordnungswidrigkeit informiert wurde, soll er gesagt haben, es sei ihm egal, die Tür geschlossen und die Musik lauter gestellt haben.

Als die Situation eskalierte, forderten die Beamten Verstärkung an. Zwei weitere Einheiten schlossen sich der Intervention an. Die Beamten, die die ganze Zeit am Eingang des Anwesens blieben, forderten den Eigentümer des Anwesens auf, die Musik leiser zu stellen, woraufhin dieser mit unflätigen Worten reagierte und sich weigerte, dies zu tun.

Die Beamten bemerkten ein auf dem Bürgersteig geparktes Auto, meldeten es als Falschparker und forderten einen Abschleppwagen an, um es zu entfernen. Das Auto war von einem der Partygäste dort abgestellt worden, was die Spannungen und Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten, die vor der Tür standen, noch verstärkte.

In diesem Moment fuhr der Eigentümer mit einem Oberklassewagen vor den Eingang der Hütte, während er - den befragten Quellen zufolge - den Beamten sagte, dass sie es nicht wagen sollten, ihn anzuzeigen. In der Zwischenzeit wurden die Beamten von einigen der Anwesenden weiter beleidigt, insbesondere von einem von ihnen, der so weit ging, dass er seine Hose herunterzog und ihnen provokativ seinen Hintern zeigte.

Die erste Person, die verhaftet wurde, war der Hausbesitzer, der nach draußen zu einer Nachbarin ging und sie bat, das Geschehen zu dokumentieren - auch sie wurde angezeigt. Als er die Straße überquerte, stieß er angeblich einer an der Intervention beteiligte Polizistin mit der Schulter an die Brust, was zu seiner Verhaftung wegen eines Angriffs auf eine Autoritätsperson führte.

Bei der zweiten festgenommenen Person handelt es sich um einen Freund der vorherigen Person, der, als er die Polizeiaktion sah, ebenfalls das Haus verließ und auf die Beamten losging, weshalb er festgenommen wurde. Schließlich wurde eine dritte Person verhaftet, die nicht nur einen der Beamten wiederholt beleidigte, sondern ihm sogar drohte, ihn zu töten. Um zu beweisen, was passiert ist, haben die Polizeibeamten vor Ort mit ihren Mobiltelefonen mehrere Videos von dem Einsatz aufgenommen.

Nach der Schlägerei mussten die sechs am Einsatz beteiligten Beamten wegen ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Ebenso wie zwei der drei Festgenommenen. Alle sind inzwischen der Justiz übergeben worden.