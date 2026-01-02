Spektakulärer Unfall in Málaga: zwei Verletzte nach Umkippen eines Lastwagens

Juan Cano Málaga Freitag, 2. Januar 2026 Teilen

Bei einem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag in Málaga wurden die beiden Insassen eines Lastwagens verletzt. Der schwer verletzte Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt, während die Frau, die ihn begleitete, durch den Unfall ebenfalls verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag auf der Avenida Ortega y Gasset, in der Nähe des Lebensmittel-Großhändlermarktes Mercamálaga. Aufgrund von Umständen, die noch untersucht werden, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, das von der Straße abkam und sich überschlug. Der Lastwagen wurde völlig zerstört.

Die Frau, die den Fahrer begleitet hatte, wurde aus dem Führerhaus gerettet, während der Mann im Inneren eingeklemmt war und von der Feuerweht gerettet werden musste. Ersten Berichten zufolge erlitt der Lkw-Fahrer schwere Verletzungen, und auch die Frau wurde verletzt.