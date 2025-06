Strandsaison beginnt in Málaga: KI zur Erkennung von Quallen und Beantragung von Feuern per Mobiltelefon

Juan Soto Málaga Freitag, 13. Juni 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Málaga eröffnet an diesem Wochenende die Strandsaison mit dem verstärkten Einsatz der Rettungsschwimmer und des Reinigungspersonals sowie mit dem Beginn der verschiedenen Freizeitprogramme. Unter anderem wird das Vorhandensein von Quallen wieder mit KI-Tools erkannt werden und es wird möglich sein, die Genehmigungen für Lagerfeuer über das Mobiltelefon zu beantragen.

In diesem Jahr werden die Strände von Pedregalejo, Caleta, El Palo, El Dedo, Malagueta, Misericordia und San Andrés erneut mit der blauen Flagge der Vereinigung für Umwelt- und Verbraucherbildung (ADEAC) ausgezeichnet. Eine besondere Erwähnung erhielt die Hauptstadt auch für ihre Bemühungen in Bezug auf «Zugänglichkeit und Aufmerksamkeit für Menschen mit Behinderungen».

Die einzelnen Maßnahmen zur Instandhaltung der Strände während der Sommersaison sind am gestrigen Donnerstag von der Stadträtin für Operative Dienste, Strände und Feste, Teresa Porras, in Begleitung der Stadträte Avelino Barrionuevo, Francisco Pomares und Francisco Cantos sowie von Vertretern von Berufs- und Verbandsgruppen vorgestellt worden.

Porras erläuterte, dass der intensive Reinigungsdienst an Ostern begonnen hat, während der Rettungsschwimmerdienst derzeit an den Wochenenden aktiv ist und ab dem 15. Juni auf jeden Tag ausgeweitet wird.

Das Personal dieses Dienstes wird bis zum 15. September täglich zwischen 10 und 20 Uhr arbeiten und besteht aus einem Koordinator, zwei Rettungssanitätern und 25 Rettungsschwimmern. Der Dienst wird durch ein Boot, fünf Jetskis und zwei Krankenwagen ergänzt.

Was den Reinigungsdienst betrifft, so hat die Stadtverwaltung die Hauptsaison von März bis Oktober verlängert, so dass nur noch die Monate November bis Februar als Nebensaison gelten. Seit Anfang März arbeiten etwa dreißig Arbeiter an der Instandhaltung der öffentlichen Toiletten, Gehwege, Geländer und Duschen.

Behindertengerechte Strände

In dieser Saison sind alle Strände behindertengerecht. Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung von Málaga erneut das Programm «Disfruta la Playa» (Genieße den Strand) anbieten, um Menschen, die auf irgendeine Art von Hilfe angewiesen sind, das Baden zu erleichtern. Es wird drei betreute Badestellen (Misericordia, Malagueta und Dedo) und fünf autonome Badestellen (Guadalmar, San Andrés, La Caleta, Pedregalejo und El Palo) geben.

Das betreute Baden wird vom 15. bis 30. Juni täglich von 12 bis 19 Uhr angeboten. Die autonomen Badestellen werden mit einem Amphibienstuhl, einem Hebekran mit Gurt, einer Toilette und barrierefreien Umkleideräumen ausgestattet sein. Außerdem wird es Audiogeräte geben, um blinden und sehbehinderten Menschen das Baden zu erleichtern.

An den Stränden der Stadt gibt es 47 öffentliche Toiletten, die sich auf 27 Module verteilen und von denen mehr als die Hälfte für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet sind. Darüber hinaus gibt es in den Toiletten des Strandes La Malagueta einen Raum mit einem Wickeltisch für Babys. An den Stränden Malagueta, Misericordia und Pedregalejo gibt es außerdem drei Toiletten für Katheterträger.

Für die Sicherheit wird die Ortspolizei zwischen 12 und 16 Beamte einsetzen, auch mit Motorrädern und in Zivil, zusätzlich zu den Beamten der regulären Schicht, die jeden Tag im Dienst sind. Diese Einheit konzentriert sich auf die Verbrechensverhütung und die Einhaltung der städtischen Verordnungen (mit besonderem Augenmerk auf die Kontrolle von freilaufenden Hunden, das Fahren mit Rollern und Fahrrädern in Zonen für Fußgänger oder die Kontrolle von nicht zugelassenen Booten). Ihre Arbeit wird von einer Drohneneinheit unterstützt. Auch der Zivilschutz wird an den Wochenenden an der Küste präsent sein.

Die kostenlos herunterladbare App der Stadtverwaltung von Málaga, «Málaga Funciona» (Málaga funktioniert), bietet Zugang zu einer Vielzahl von Informationen über die Strände der Stadt, wie beispielsweise die Gesamtkapazität jedes Strandes, die täglich gehisste Flagge und sogar eine ungefähre Angabe der Anzahl der Personen, die sich an den Stränden aufhalten. Auch Genehmigungen für Lagerfeuer an den Stränden können über diese App beantragt werden.