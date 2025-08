Stromausfall-Hysterie «erschöpft» Campinggas und batteriebetriebene Radios in Málaga

Archivbild eines Verkäufers, der in einem Baumarkt ein Campinggas abgibt.

Manuel Quesada, Angestellter von Ferryhogar, einem Eisenwarenladen im Stadtteil Cerrado de Calderón, geht um 16.30 Uhr ans Telefon: «Das ist die erste Atempause, deshalb konnte ich den Hörer abnehmen». Mit Atempause meint er den ersten Moment seit dem Stromausfall, in dem niemand kommt, um nach Campinggas, einem Radio, einer Taschenlampe oder einer Laterne zu fragen. «Wir haben nichts mehr. Seitdem klar ist, dass es schlimmer wird, geht es ununterbrochen weiter, wir haben alles verkauft, was wir hatten», erklärt er.

Die Stromausfall-Hysterie hat zu einem «Ausverkauf» von Artikeln geführt, die in irgendeiner Weise mit dem Konzept des Überlebens zu tun haben. Campinggas, analoge Radios und Taschenlampen gehören zu den am meisten nachgefragten Produkten, und es hat sich bestätigt, dass es Produkte gibt, die in jeder Hinsicht katastrophensicher sind.

Die Situation im Eisenwarenladen von Ferryhogar ist ähnlich wie in anderen Geschäften, die diese Art von Produkten verkaufen, wie diese Zeitung feststellen konnte. Zum Sortiment dieser Produkte gehören auch Kerzen und andere Artikel wie Lebensmittel und Hygieneartikel.