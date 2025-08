U-Bahn von Málaga wieder zu 100 Prozent in Betrieb

Fahrgäste in der Metro von Málaga in einem Archivbild.

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 29. April 2025 Teilen

Mit der Rückkehr des Stroms war die U-Bahn von Málaga diejenige Verkehrsinfrastruktur, die sich am schnellsten erholte. Nach Angaben der Stadt Málaga verkehrten die Züge seit den frühen Morgenstunden in Bezug auf Häufigkeit und Fahrpläne wieder wie gewohnt.

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Zahl der Fahrgäste an diesem Tag viel geringer ist als sonst an einem Dienstag, wie einige Pendler auf dem Weg zur Arbeit berichten. Die Aussetzung des Unterrichts an der Universität von Málaga (UMA) und an den weiterführenden Schulen (wo kein Unterricht stattfindet) hat dazu geführt, dass ein großer Teil der Hauptzielgruppe, nämlich die Studenten, heute Morgen zu Hause geblieben ist.

Im Übrigen hat sich das gesamte Netz wieder normalisiert, nachdem sich gestern eine ungewöhnliche Szene ereignet hatte, als die Züge, die sowohl in den Tunneln als auch auf den oberirdischen Strecken verkehrten, an der Stelle, an der der Stromausfall auftrat, zum Stillstand kamen. Dies führte dazu, dass die Fahrgäste aus dem Zug geholt und die Bahnhöfe geschlossen wurden, die dann von der Nationalpolizei bewacht wurden.

Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt war, wurden die Vorortzüge in die Werkstatt und das Depotzentrum verlegt, wo sie nach einer nächtlichen Überprüfung der Systeme wieder nach dem üblichen Fahrplan verkehrten.