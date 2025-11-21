Untersuchungshaft: Mann hat seiner Freundin in Málaga ins Gesicht geschlagen und in die Wange gebissen

Irene Quirante Málaga Freitag, 21. November 2025 Teilen

Der Hinweis eines Zeugen war entscheidend. Dieser anonyme Bürger war alarmiert und meldete sich bei der Dienststelle 092, weil er Schläge und einen lauten Streit zwischen einem Paar gehört hatte, das sich in einem Wohnmobil befand. Die Ortspolizei von Málaga griff schnell ein, und im Gespräch mit der Frau gab diese zu, dass der Mann sie mehrmals geschlagen und in den Wangenknochen gebissen hatte, woraufhin der Verdächtige wegen Körperverletzung im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt festgenommen wurde.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Nacht zum Donnerstag, gegen 00.45 Uhr, auf dem Außenparkplatz des Stadions La Rosaleda. Nach dem Anruf eines Zeugen begab sich eine Einheit der Nachbarschaftszentrale des Bezirks Nord zum Tatort, wo bereits bei der Annäherung an das Wohnmobil laute Schreie zu hören waren. Als die Beamten das Auto des Paares öffneten, stellten sie fest, dass der Innenraum völlig verwüstet war.

Die Polizeibeamten befragten den Mann und die Frau getrennt, wobei das Opfer zugab, dass es zu einem Streit gekommen war und dass ihr Partner sie im Verlauf des Streits mehrmals ins Gesicht geschlagen und in einen ihrer Wangenknochen gebissen hatte. Sie gab auch zu, dass dies nicht das erste Mal war, dass er sie angeblich körperlich angegriffen hatte.

Angesichts der Anzeichen von Missbrauch nahm die Polizei den 37-jährigen Mann wegen eines Verbrechens der Körperverletzung im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt in Untersuchungshaft, wie die Stadtverwaltung von Málaga berichtete.

Die Stadtverwaltung erinnerte daran, dass die 016-Telefonnummer für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr aktiv ist und keine Spuren hinterlässt, ebenso wie die E-Mail 016-online@igualdad.gob.es oder der WhatsApp-Kanal über die Nummer 600 000 016. Wenn jemand Zeuge eines Missbrauchs wird, kann er sich ebenfalls an diese Stelle wenden.

Die Stadtverwaltung verfügt auch über einen Notdienst für Frauen (SUAM), in dem ein Team von auf geschlechtsspezifische Gewalt spezialisierten Anwälten jeder Frau, die es braucht, rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres persönlich und telefonisch (010 und 679 661 800) zur Seite steht.

In einer Notsituation können Sie die 112 oder die Nationalpolizei (091) und die Guardia Civil (062) anrufen, und wenn es nicht möglich ist, einen Anruf zu tätigen, können Sie die Anwendung ALERTCOPS verwenden, die ein Alarmsignal an die Polizei mit Geolokalisierung sendet.