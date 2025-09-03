Vogelgrippe in Málaga? - Huelin-Park nach dem Tod von etwa zwanzig Vögeln geschlossen

Jesús Hinojosa Málaga Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Die am vergangenen Wochenende von Anwohnern entdeckten zwanzig toten Vögel im Huelin-Park, darunter Enten, Blässhühner und Möwen, hat bei der Stadtverwaltung von Málaga die Alarmglocken schrillen lassen. Sie schloss den Park am Mittwochmittag als Vorsichtsmaßnahme für die Öffentlichkeit, da es sich um einen Fall von Vogelgrippe handeln könnte, ähnlich dem, der in den letzten Tagen im Tamarguillo-Park in Sevilla festgestellt wurde.

Nach Angaben des Rathauses wird die Abteilung für ökologische Nachhaltigkeit auch die Überwachung der übrigen Grünflächen der Stadt verstärken, in denen sich Teiche und Seen befinden, die von Wild- und Zugvögeln besucht werden, für den Fall, dass das Sterben dieser Tiere auf «eine Episode der Vogelgrippe» zurückzuführen sein könnte.

Die Stadt hat Proben der toten Vögel und des Seewassers an das Labor des Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía geschickt, von wo aus sie schließlich an das dem Landwirtschaftsministerium unterstehende Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar (Laboratorio Central de Veterinaria de Algete) weitergeleitet wurden. Laut einer Mitteilung der Stadt sind die Ergebnisse dieser Analysen noch nicht bekannt.

Vorübergehende Schließung

«Derzeit wurden weder im Huelin-Park noch in einem anderen öffentlichen Park mit Teichen neue Fälle registriert. Angesichts der von der territorialen Delegation für Nachhaltigkeit und Umwelt der Junta übermittelten Verdachtsmomente und der Feststellung von Ausbrüchen der Vogelgrippe in anderen Feuchtgebieten, wie dem im Tamarguillo-Park in Sevilla bestätigten, hat das Rathaus jedoch beschlossen, extreme Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, und hat die beauftragten Unternehmen über die Ausbrüche der Vogelgrippe im Park informiert und den Park vorübergehend geschlossen.

Das Team der Stadtverwaltung hat betont, dass es sich um eine «vorläufige Entscheidung» handelt und dass, sobald die Ergebnisse der Analysen in den nächsten Tagen bekannt sind, die notwendigen Maßnahmen in Abstimmung mit den von der Junta de Andalucía und den Ministerien für Landwirtschaft und Gesundheit festgelegten Protokollen ergriffen werden.

In diesem Zusammenhang erinnerte die Stadtverwalung daran, dass das vom Landwirtschaftsministerium aufgestellte Programm zur Überwachung der Vogelgrippe in Spanien 2025 vorsieht, dass «im Falle des Auffindens von kranken oder toten Tieren, die als ungewöhnlich, verdächtig oder zweifelhaft gelten, diese sofort entfernt und zur Sektion und Probenentnahme überführt werden», was der Stadtrat bereits nach einer Beschwerde der Nachbarschaftsbewegung Parque del Oeste getan hat.

In diesem Dokument wird empfohlen, im Verdachtsfall die Überwachung zu intensivieren, wobei so weit wie möglich zu vermeiden ist, dass diese Überwachung selbst zur Ausbreitung von Vögeln führt, und auch die Gebiete zu überwachen, die durch gemeinsame Vogelpopulationen miteinander verbunden sein könnten.

Im vergangenen Mai warnten Experten vor dem «wachsenden Risiko» einer Vogelgrippe-Pandemie in Spanien und forderten eine nationale Präventionsstrategie, einschließlich eines Impfstoffvorratsplans und Isolationsprotokollen für den Fall eines Ausbruchs bei Menschen, die durch engen Kontakt mit infizierten Tieren oder deren kontaminierter Umgebung von der Krankheit betroffen sein können. Die Symptome reichen von leichten Erkrankungen mit Fieber, Halsschmerzen und Husten bis hin zu schwerer Lungenentzündung.