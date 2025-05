Málagas Exporte verzeichnen den besten Jahresauftakt in ihrer Geschichte

José Antonio Sau Málaga Montag, 26. Mai 2025 Compartir

Auch im ersten Quartal 2025 schreiben die Exporte der Unternehmen in der Provinz Málaga weiterhin Rekordzahlen, nachdem schon 2024 ein außergewöhnlich gutes Jahr war. So betrug der Auslandsumsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 842 Millionen Euro, 4,7 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024. Damit ist klar, dass die Provinz den Erfolgskurs fortsetzt und den besten Jahresauftakt in ihrer Geschichte hingelegt hat.

Der Abgeordnete des spanischen Wirtschaftsministeriums Antonio García wies darauf hin, dass diese Umsatzsteigerung «die große Arbeitskapazität und das Engagement der Unternehmen aus Málaga unterstreicht. Sie schaffen nicht nur Arbeitsplätze und Wohlstand, sondern werden durch den Verkauf von ausgezeichneten Produkten auch zu großartigen Botschaftern für Málaga im Ausland».

Diese Rekord-Exportzahlen, so García, seien «ein weiteres Zeichen für das Wachstum und die wirtschaftliche Stärke unserer Provinz sowie für ihren Beitrag zur Führungsrolle Andalusiens in Spanien und Europa».

Die ersten Zahlen für 2025 bestätigen das exponentielle Wachstum Málagas, das bereits 2024 mit Exporten in Höhe von über 3,2 Milliarden Euro einen jährlichen Rekordwert erreicht hatte. 2023 war Málaga die andalusische Provinz mit dem höchsten Wachstum gewesen.

«Die Exportrechnung von Málaga hat im vergangenen Jahr eine bedeutende Diversifizierung der Bestimmungsorte gezeigt und erreicht mit den zehn wichtigsten Zielländern bis zu vier Kontinente. Dafür ist vor allem der Verkauf von Olivenöl aus Málaga verantwortlich, das auf den internationalen Märkten mit einem Wachstum von 44 Prozent und einem historischen Wert von über 600 Millionen Euro triumphierte», sagte García, der auch daran erinnerte, dass diese Zahlen Málaga für 2024 als die drittstärkste Provinz Andalusiens und Spaniens beim Außenhandel mit Olivenöl ausweisen.

Olivenöl ist meistverkauftes Produkt

In ersten Quartal 2025 war Olivenöl mit 141 Millionen Euro das meistverkaufte Produkt, machte 16,8 Prozent der gesamten Ausfuhren der Provinz aus. Es folgte Obst mit 140 Millionen Euro und einem Anstieg von neun Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024. Fleisch und Innereien (61 Millionen), optische und fotografische Instrumente und Apparate (44 Millionen) sowie ätherische Öle (37 Millionen) bilden den Rest der Top Five der wichtigsten Exportprodukte.

Zu Beginn des Jahres erreichten die Exporte der Provinz 137 Märkte in der ganzen Welt, wobei Italien (115 Millionen Euro) mit einem Zuwachs von 32 Prozent, Frankreich (111 Millionen), Portugal (110 Millionen) und die Vereinigten Staaten (91 Millionen) die wichtigsten sind.

Im ersten Quartal 2025 waren in Málaga 1.801 exportierende Unternehmen registriert, von denen 829 regelmäßige Exporteure sind (mindestens vier Jahre in Folge).

Abschließend erinnerte García daran, die andalusische Landesregierung werde in diesem Jahr wie schon 2024 durch ihre Abteilung für Internationalisierung Andalucía TRADE weiterhin das Unternehmensgefüge der Provinz fördern. Im vergangenen Jahr wurden so 496 Unternehmen in Málaga unterstützt, was fast der Hälfte der regulären Exportunternehmen der Provinz entspricht.